Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στην Κροατία

Σεισμός 6,3 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κροατία, 14 χιλιόμετρα από την πόλη Σισάκ.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται 42 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ζάγκρεμπ και 14 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Σίσακ. Η Σίσακ είναι παρόχθια ποτάμια πόλη και λιμένας της Κροατίας.

Αποτελεί πρωτεύουσα ομώνυμης επαρχίας, σιδηροδρομικό κόμβο και μεγάλο βιομηχανικό κέντρο με μεγάλες εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαίου.

M6.3 #earthquake (#potres) strikes 44 km SE of Zagreb – Centar (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/1NS1FchWGP

— EMSC (@LastQuake) December 29, 2020