«Τα εμβόλια παραδόθηκαν στα κράτη μέλη. Σήμερα ξεκινούν οι εκστρατείες εμβολιασμού σε όλη την ΕΕ», αναφέρει η επίτροπος Υγείας , Στέλλα Κυριακίδου.

Έτσι «θα συνεχίσουμε να σώσουμε ζωές και να γυρίσουμε σελίδα στην πανδημία», τονίζει σε μήνυμά της στο twitter.

«Έχουμε ενεργήσει με ενότητα σε όλη αυτή την πανδημία. Σήμερα αρχίζουμε να γυρίζουμε μαζί τη σελίδα σε αυτό το κεφάλαιο, μαζί», αναφέρει η Κομισιόν.

Vaccination campaigns begin today across 🇪🇺.

Deliveries of #COVID19 vaccines have been made to all Member States.

This is how we will continue to save lives and turn the page on the pandemic.#SafeVaccines

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) December 27, 2020