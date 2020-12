Με μπλε εμφάνιση οι Μπακς

Ντεμπούτο για τη νέα φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς απόψε στο ματς με αντίπαλο τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του θα φορέσουν τη city edition φανέλα που λάνσαραν φέτος.

Μια φανέλα που δεν έχει σχέση με τα βασικά χρώματα των Μπακ, αλλά είναι σε μπλε απόχρωση.

Δείτε την:

Another one just because it’s Christmas. pic.twitter.com/vo3nvKqhCa

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 25, 2020