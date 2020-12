FILE PHOTO: Glass bottles are seen at the bottling section where the Coronavac, SinoVac's vaccine against the coronavirus disease (COVID-19), will be produced at Brazil's biomedical center Butantan Institute in Sao Paulo, Brazil December 22, 2020. REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo

Ανήμερα Χριστουγέννων, έφτασαν στη χώρα μας τα φορτηγά με τα πρώτα εμβόλια για τον κοροναϊό. Αργά το απόγευμα της Παρασκευής, τα φορτηγά με τις πρώτες δόσεις του εμβολίου πέρασαν τον Προμαχώνα. Η μεγάλη επανεκκίνηση στο μοντέλο της εργασίας Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής 27 Δεκεμβρίου ξεκινούν ταυτόχρονα οι εμβολιασμοί σε 5 νοσοκομεία αναφοράς της Αττικής. Ένα από αυτά, ο Ευαγγελισμός, όπου θα εμβολιαστούν 35 άτομα, κυρίως γιατροί και νοσηλευτές. Μεταξύ των πρώτων που θα εμβολιαστούν θα είναι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός. Οι τρεις φάσεις του εμβολιασμού Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο «Ελευθερία», μέσα στο Δεκέμβριο θα εμβολιαστούν: Α΄φάση

-Υγειονομικοί

-Διαμένοντες και προσωπικό οίκων ευγηρίας και μονάδων φροντίδας χρονίως πασχόντων Β’ φάση (από Φεβρουάριο 2021)

– Άτομα άνω των 70 (ξεκινώντας όμως αντίστροφα, από τους μεγαλύτερους δηλαδή τους 85 και πάνω)

-Ασθενείς με χρόνια νοσήματα ανεξαρτήτως ηλικίας

-Προσωπικό προτεραιότητας για τη λειτουργία του κράτους. Και στη συνέχεια Β’ φάση (από Φεβρουάριο 2021)

Άτομα 60-69 (ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων)

Άτομα 18-59 με υποκείμενα νοσήματα Στην Γ' φάση των εμβολιασμών τον Ιούνιο, σειρά θα πάρουν και όλοι οι υπόλοιποι, ηλικίας άνω των 18 χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Διπλή σύσκεψη έγινε νωρίς το πρωί της Πέμπτης υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή των ειδικών και των αρμόδιων υπουργών, όπου σημειώτηκαν τα μεγάλα ποσοστά θετικής απόκρισης των υγειονομικών στη διαδικασία. Τονίστηκε ακόμα η σημασία της ενημέρωσης των πολιτών ώστε να χτιστεί σταδιακά τείχος ανοσία Τρεις ημέρες πριν ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τα εμβόλια της Pfizer πακετάρονται στο εργοστάσιο της φαρμακευτικής εταιρείας στο Πουρς του Βελγίου. Μπαίνουν στα ειδικά ψυγεία από υπαλλήλους που εργάζονται σε 24ωρες βάρδιες. Και στη συνέχεια φεύγουν – υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας – με φορτηγά που τα μεταφέρουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο καλώντας του πολίτες να εμβολιαστούν τονίζοντας ότι πρόκειται εκτός των άλλων και για μία πράξη αλληλεγγύης προς τους συμπολίτες μας.