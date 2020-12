Brexit : Xαιρετίζουν τη συμφωνία Ευρωπαίοι και Βρετανοί πολιτικοί

Με ικανοποίηση χαιρέτισαν Ευρωπαίοι και Βρετανοί πολιτικοί την επίτευξη συμφωνίας για το Brexit, έπειτα από εννέα μήνες σκληρών διαπραγματεύσεων και λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από τους πανηγυρισμούς του Τζόνσον μέχρι την ξεκάθαρη ανακούφιση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών έχουν σίγουρα άλλον έναν λόγο να γιορτάζουν πέρα από τα Χριστούγεννα.

Η Άνγκελα Μέρκελ δήλωσε ότι η συμφωνία για το Brexit είναι «ιστορική».

Στη Βρετανία, το κόμμα των Εργατικών επιφυλάσσεται ακόμα να τοποθετηθεί, ενώ η πρωθυπουργός της Σκωτίας δηλώνει για άλλη μια φορά τη θέληση της για ανεξαρτησία με αφορμή τη συμφωνία για το Brexit.

Ο Μισέλ Μπαρνιέ και ο Ντέιβιντ Φροντ, οι οποίοι διασταύρωσαν τα ξίφη τους αρκετές φορές, δήλωσαν την ικανοποίησή τους για την επίτευξη της συμφωνίας.

Ο διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit, ευχαριστώντας τους συνδιαπραγματευτές του, δήλωσε πως είναι μια «τεράστια ανακούφιση αυτή η συμφωνία, παράλληλα όμως είναι και μια μέρα λύπης», όχι μόνο για ό,τι έμεινε πίσω, αλλά και για ό,τι έπεται.

«Χαρούμενος και περήφανος» δηλώνει ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Βρετανίας, Ντέιβιντ Φροστ, για την ιστορική συμφωνία της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που ηγήθηκα της ομάδας που σήμερα πέτυχε αυτήν την εξαιρετική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δύο πλευρές δούλεψαν ακούραστα μέρα με τη μέρα, σε δύσκολες συνθήκες, για να πετύχουν την μεγαλύτερη και ευρύτερη εμπορική συμφωνία στον κόσμο, σε χρόνο ρεκόρ. Σας ευχαριστώ όλους», έγραψε στο Twitter.

