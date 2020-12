Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε ο Νίκος Δένδιας.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών συζήτησε με τον Α.B. Zayed συζήτησε για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Εμιράτων καθώς και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ, @ABZayed, συζητήσαμε για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – ΗΑΕ και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο» έγραψε στο twitter ο κ. Δένδιας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των #ΗΑΕ, @ABZayed, συζητήσαμε για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – ΗΑΕ και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο – I spoke by phone to #UAE FM @ABZayed. Bilateral issues & developments in #EasternMediterranean in focus. pic.twitter.com/alcY7jWgjm

