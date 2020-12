Βρετανία : Νέο ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων – 691 θάνατοι

Οι βρετανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κατέγραψαν το τελευταίο 2ωρο 36.804 νέες μολύνσεις από την Covid-19, ενώ 691 ασθενείς έχασαν τη μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

Και οι δύο αυτοί αριθμοί είναι αυξημένοι σε σύγκριση με την Δευτέρα, όταν είχαν ανακοινωθεί 33.364 νέα κρούσματα και 215 θάνατοι, ενώ αποτελούν ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας.

Official divs show the UK has recorded 36,804 new daily cases of COVID-19 and a further 691 deaths following a positive test

For more on this and other news visit https://t.co/8OWd2TvLrt

— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) December 22, 2020