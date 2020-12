BioNTech : Νέο εμβόλιο για τη μετάλλαξη του κορωνοϊού σε 6 εβδομάδες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τη μετάλλαξη του κορωνοϊού που ανακοινώθηκε από την Βρετανία και εντοπίστηκε και σε άλλες χώρες.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ο διευθύνων σύμβουλος της BioNTech (εταιρείας η οποία έφτιαξε το εμβόλιο μαζί με την Pfizer) αναφέρει ότι η γερμανική φαρμακευτική εταιρεία θα μπορεί να έχει έτοιμο σε έξι εβδομάδες ένα ακόμη εμβόλιο που θα νικά τη μετάλλαξη του ιού.

Συγκεκριμένα, ο Ούγκουρ Σαχιν δήλωσε την Τρίτη ότι είναι «πολύ πιθανό το εμβόλιο που ανέπτυξε η Pfizer με την BioNTech και το οποίο θα βρίσκεται στη χώρα μας σε λίγες μέρες να λειτουργεί ενάντια στο μεταλλαγμένο στέλεχος που εντοπίστηκε στη Βρετανία».

Ωστόσο ο ίδιος ανέφερε πως θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε ένα νέο εμβόλιο εντός έξι εβδομάδων για τη νέα μετάλλαξη του ιού.

