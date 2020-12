A woman wearing a protective face mask and her dog make their way past the Panathenaic stadium, during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Athens, Greece, December 3, 2020. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Την άποψη ότι θα έπρεπε εξαρχής να είχε επιβληθεί σκληρότερο lockdown, τύπου Μαρτίου εξέφρασε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ληφθούν σκληρότερα μέτρα και για άλλες περιοχές, όπως η Κοζάνη. «Έχουμε έναν πόλεμο σε πολλαπλά μέτωπα. Όσοι μεν δεν έχουν οξύ πρόβλημα, αισθάνονται ότι δεν τους αφορά. Το lockdown εφαρμόστηκε όταν είχαμε μια πολύ μεγάλη κυκλοφορία του ιού και θέλει πολύ περισσότερο για να περιοριστεί και να καμφθεί και το επίπεδο των μέτρων δεν είναι σαν τον Μάρτιο. Αν ήμασταν σε lockdown Μαρτίου από την πρώτη στιγμή, πιθανότατα θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα», επισήμανε. Κορωνοϊός : Ποιες περιοχές της χώρας βρίσκονται κοντά σε αυστηρό lockdown Σχετικά με το όριο των 9 ατόμων στις γιορτές των Χριστουγέννων σημείωσε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι τόσα άτομα και το δικαίωμα αυτό προέκυψε από την πίεση της κοινωνίας, η οποία είναι «κουρασμένη ως εκεί που δεν πάει». Μάλιστα, ο κ. Εξαδάκτυλος μιλώντας στο ΣΚΑΙ, έκρουσε το καμπανάκι για τους Θεσσαλονικείς σημειώνοντας ότι η η πίεση στο σύστημα υγείας είναι ακόμα μεγάλη. Η «Θεσσαλονίκη είναι μια διαρκής στενοχώρια. Τα 9 άτομα δε θα πρέπει να εξαντληθούν σε καμία περίπτωση. Οι Θεσσαλονικείς θα πρέπει να περιοριστούν αυστηρά στην οικογένεια». Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας σχολιάζοντας τα υψηλά κρούσματα που καταγράφονται στην περιοχή και την επιβολή σκληρότερων μέτρων, όπως στη Δυτική Αττική, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι «υπάρχει μια γενικότερη επιβάρυνση σε όλο το βορειοελλαδικό τόξο και δεν υπάρχουν ορατές αιτίες που συνέβη αυτό, πέρα από τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε μια κλειστή δομή. Χθες από τη συνάντηση που είχαμε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη δεν κατάλαβα ότι θα ληφθούν σκληρότερα μέτρα κι εδώ. Επιπλέον η όταν είδα τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, διαπίστωσα ότι ο νομός Κοζάνης δεν είναι από τους νομούς με τα υψηλότερα κρούσματα. Η κυκλοφορία στην πόλη είναι ίδια με αυτή στην υπόλοιπη Ελλάδα». Ημέρες Δεκεμβρίου στο Αιγαίο Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share