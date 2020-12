Δεκέμβριος σημαίνει Casino Stoiximan: Συναρπαστικό παιχνίδι και συνεχείς προσφορές*

Οι φετινές γιορτές είναι σίγουρα διαφορετικές, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η διασκέδαση σταματά! Και αυτό γιατί ένας συναρπαστικός κόσμος Casino σε περιμένει στη Stoiximan, όπου κι αν είσαι!

Συναρπαστικά slots από κορυφαίους παρόχους, live ρουλέτες και Blackjack με Cash out** αλλά και εντυπωσιακά game shows όπως το MΟΝΟPOLY Live και Deal or No Deal Live, κάνουν το παιχνίδι σου καλύτερο όπου κι αν είσαι με εύκολη πρόσβαση από κινητό, υπολογιστή και tablet.

Christmas slots που σε βάζουν στο κλίμα

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει αρχίσει και η Stoiximan σε βάζει στο κλίμα με θεματικά φρουτάκια εκτοξεύοντας τη διασκέδαση στα ύψη. Τίτλοι όπως «Santa’s Riches», «Jingle Bells», «Santa vs Rudolf», «Secrets of Christmas» και πολλά ακόμα, φέρνουν το κλίμα των Χριστουγέννων στην οθόνη σου, με εντυπωσιακά γραφικά και… μαγευτική ατμόσφαιρα.

Ρουλέτες και Blackjack

Ο κόσμος του Casino πιο ζωντανός από ποτέ, με συναρπαστικές ρουλέτες με Έλληνες Dealers αλλά και με τη δυνατότητα Cash out** στο Cashback Blackjack, το οποίο θα βρεις αποκλειστικά μέχρι 27/2 στη Stoiximan!

Η διασκέδαση στο κόκκινο!

Η προσμονή για τις γιορτές γίνεται πιο απολαυστική με τη Stoiximan να έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο πακέτο προσφορών* για τα μέλη της. Πιο συγκεκριμένα:

Christmas Calendar: Το Christmas Calendar είναι εδώ με μία ξεχωριστή προσφορά* κάθε μέρα έως και τις 3 Ιανουαρίου. Καζίνο, Live Καζίνο, αλλά και αθλητικά στοιχήματα και Virtuals είναι μερικές από τις εκπλήξεις που θα αποκαλύπτονται κάθε μέρα για σχεδόν έναν ολόκληρο μήνα!

Christmas tournaments: Η διασκέδαση δεν σταματά και η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο με συναρπαστικά χριστουγεννιάτικα τουρνουά και με εγγυημένα χρηματικά έπαθλα ύψους 150.000€***.

Game of the Week: Σταθερή αξία, το παιχνίδι της εβδομάδας από Δευτέρα έως Πέμπτη… φοράει τα γιορτινά του και προσφέρει έντονες συγκινήσεις!

Stoximan Jackpots: Τα Stoiximan Jackpots ήρθαν στο Vegas και ένα Jackpot ενεργοποιείται κάθε 24ώρο στα επιλεγμένα slots!

Αποκλειστικά: Στη Stoiximan θα βρεις αποκλειστικά παιχνίδια Casino για να κάνεις το παιχνίδι σου όπου κι αν είσαι, με εύκολη πρόσβαση από κινητό, υπολογιστή και tablet!

Ανανεωμένα στούντιο Live Casino: Όσο για τους λάτρεις του Live Casino, τα ανανεωμένα studio στο Live Casino ανεβάζουν διασκέδαση στο κόκκινο και υπόσχονται δυνατές συγκινήσεις και φυσικά με dealers που μιλούν τη γλώσσα σου 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα!

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

**Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Διαθέσιμο στο τραπέζι Cashback Blackjack.

***Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αφορά το συνολικό ποσό επάθλων των τουρνουά.

MONOPOLY © 1935, 2020 Hasbro, Inc. All Rights Reserved.

Deal or No Deal TM & © 2002, 2020 Endemol Shine IP B.V