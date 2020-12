Premier League : Ο μεγάλος σκόρερ Ζιρού άφησε πίσω του τον Μπέργκαμπ

Μπορεί η Τσέλσι να γνώρισε απέναντι στη Γουλβς τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της στην Premier League, ωστόσο για τον Ολιβιέ Ζιρού η βραδιά δεν ήταν και τόσο άσχημη, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο.

Ο γάλλος επιθετικός κατάφερε να σκοράρει το 6ο του γκολ με τους Μπλε μέσα στο Δεκέμβρη, αποδεικνύοντας συνεχώς πως πρόκειται για μια σταθερή αξία.

Με το γκολ του απέναντι στους Λύκους ο Ζιρού έφθασε τα 88 γκολ συνολικά στην Premier League, αφήνοντας πίσω του το θρύλο της Άρσεναλ Ντένις Μπέργκαμπ.

Ο 34χρονος κατάφερε να φθάσει σε αυτό το μοναδικό επίτευγμα έχοντας αγωνιστεί φυσικά στο παρελθόν και με τους Κανονιέρηδες.

Olivier Giroud has now scored more Premier League goals (88) than Dennis Bergkamp (87).

That man again. ⚽️ pic.twitter.com/TEasJzBghK

— Squawka Football (@Squawka) December 15, 2020