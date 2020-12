Αποθέωσε Αντετοκούνμπο ο Πιτίνο

O Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν πάει πουθενά, με τον back to back MVP του NBA να παραμένει στην ομάδα της καρδιάς του. Στους Μιλγουόκι Μπακς.

Η απόφαση του Greek Freak χαροποίησε ιδιαίτερα τον Ρικ Πιτίνο, με τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού να αποθεώνει τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Αμέσως μετά την επισημοποίηση του «χρυσού» deal, ο Αμερικανός κόουτς έκανε ποστάρισμα στα social media, στάζοντας μέλι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Είπα σε όποιον γνωρίζω ότι ο Γιάννης δεν θα πήγαινε πουθενά. Οι Έλληνες είναι τίμιοι, της οικογένειας, είναι σπέσιαλ άνθρωποι. Καλή τύχη Γιάννη Αντετοκούνμπο» έγραψε στα social media ο Αμερικανός Hall of Famer προπονητής.

Told everyone I knew that Giannis was going nowhere. Greeks are all about loyalty & family. Special people! Good luck @Giannis_An34

