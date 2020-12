Καταστροφικές συνθήκες και στο νέο προσφυγικό κέντρο της Λέσβου

Στο νέο προσφυγικό κέντρο στο Καρά Τεπέ της Λέσβου και τις δυσμενείς συνθήκες που συνεχίζουν να επικρατούν εκεί για τους πρόσφυγες παρά τα χρήματα που είναι διαθέσιμα αναφέρεται ρεπορτάζ της Tageszeitung. «Πριν από τρεις περίπου μήνες κάηκε το χειρότερο προσφυγικό κέντρο της Ευρώπης: η Μόρια στη Λέσβο. Εκατομμύρια από δωρεές και χρήματα φορολογούμενων δόθηκαν έκτοτε προκειμένου οι 8.000 πρόσφυγες που ζουν στο νησί να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά μέχρι στιγμής ούτε λόγος γι αυτό: στην αρχή του χειμώνα οι άνθρωποι που αναζητούν προστασία ζουν στο νέο προσφυγικό κέντρο σε σκηνές στο έλεος του αέρα που συνεχώς πλημμυρίζουν (…). Οι άνθρωποι κοιμούνται σε ερείπια», γράφει η TAZ.

Όπως παρατηρεί το ρεπορτάζ: «Χρήματα θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν. Εδώ και καιρό οργανώσεις αρωγής συλλέγουν χρήματα για τους πρόσφυγες των νησιών (…) Και η ΕΕ ανακοίνωσε περαιτέρω βοήθεια για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Αλλά εκείνοι που διαμένουν στο νέο προσφυγικό κέντρο λένε ότι εκεί είναι χειρότερα από ό,τι στη Μόρια. Πώς γίνεται αυτό;». Η ΤΑZ απηύθυνε ερώτηση σε 18 οργανώσεις. Απάντησαν 9 εξ αυτών. «Ανέφεραν ότι από την πυρκαγιά στη Μόρια και μετά μαζεύτηκαν 5,8 εκατομ. ευρώ. 4 εξ αυτών πρέπει να έχουν ήδη δοθεί για την παροχή επείγουσας βοήθειας, σκηνές και συγκεκριμένα προγράμματα βοήθειας». Σύμφωνα ωστόσο με διαφορετικές πηγές, γράφει η ΤΑΖ, «στους 8.000 πρόσφυγες στη Λέσβο λείπουν ακόμη σχεδόν τα πάντα». Η Αλίς Κλάινσμιντ από τη γερμανική ΜΚΟ Borderline Europe έγραψε στην ΤAZ: «Πιστεύω ότι τα χρήματα δεν φτάνουν στους πρόσφυγες». Το ρεπορτάζ καταγράφει αναλυτικά τι έχει παραδοθεί βάσει απαντήσεων των οργανώσεων που ανταποκρίθηκαν πχ. από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, τη Unicef, τον Ερυθρό Σταυρό, την Ερυθρά Ημισέληνο, το Ελληνικό Συμβούλιο Προσφύγων, την Caritas. Οι μικρότερες οργανώσεις Lesvos Solidarity και Refugee4Refugees έγραψαν ότι «δεν διαθέτουν τα μέσα για να απαντήσουν» ενώ η Intersos «δεν ήθελε να δώσει πληροφορίες». Οι οργανώσεις Drop in the Ocean και η Help International «δεν απάντησαν καν στις ερωτήσεις».

Το πρόβλημα της διοχέτευσης των χρημάτων αρωγής

Μια απάντηση στο ερώτημα γιατί η κατάσταση παραμένει καταστροφική, θα ήταν σύμφωνα με την ΤΑΖ, ότι «εν τέλει υπεύθυνες για την κατάσταση στο νησί είναι οι ελληνικές αρχές και όχι οι ΜΚΟ (…) To ελληνικό υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, που είναι υπεύθυνο για το Καρά Τεπέ, δεν απάντησε στην TAZ». Στο ρεπορτάζ μιλά η Έφη Λατσούδη από την οργάνωση Refugee Support Aegean, η οποία έχει τιμηθεί με το Βραβείο Προσφύγων Νάνσεν της Ύπατης Αρμοστείας και η οποία κάνει λόγο για αδιαφανείς διαδικασίες: «Ποιος καθορίζει την ανάγκη και ποιος συντονίζει; Δεν υπάρχει εποπτική αρχή». Από την πλευρά του ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων Έρικ Μάρκβαρντ που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στη Λέσβο με την καμπάνια #Leavenoonebehind αναφέρεται και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις αρωγής: «Είναι σχεδόν αδύνατο να αποκτήσεις πρόσβαση στο καμπ ώστε να διανείμεις φαγητό στους ανθρώπους». Αναφορικά με τα χρήματα από δωρεές ο ίδιος σημειώνει: «Δεν αρκεί να μαζεύονται γρήγορα χρήματα, πρέπει να διοχετεύονται σε προγράμματα που λειτουργούν (…) Δεν θέλουμε να εργαστούμε για την οικοδόμηση ενός νέου καταυλισμού της ντροπής, αλλά να πετύχουμε βιώσιμες βελτιώσεις».

