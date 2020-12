Ο κουρέας των Μπακς αποχαιρέτησε τον Γιάννη με ανάρτησή του – Γκάφα ή κάτι άλλο;

Πολλά ακούγονται γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς και το ενδεχόμενο ο Greek Freak να αποχωρήσει από το Μιλγουόκι.

Μέσα σε όλα αυτά εμφανίζεται και ο κουρέας της ομάδας.

Ο άνθρωπος που περιποιείται το μαλλί του Γιάννη άναψε φωτιές με μια αν μη τι άλλο παράξενη ανάρτηση, στην οποία ευχαριστεί τον έλληνα σταρ σαν να πρόκειται να αποχωρήσει από τους Μπακς.

Λίγο αργότερα, βέβαια, ο κουρέας κατέβασε την ανάρτηση.

Γκάφα ή κάτι άλλο;

«Είσαι ο καλύτερος παίκτης αυτήν τη στιγμή. Δύο συνεχόμενες φορές MVP. Σε αγαπάω αδερφέ μου, πήγαινε να κάνεις ό,τι είναι καλύτερο για την οικογένειά σου. Εκτιμώ που ήσουν εδώ τα έξι προηγούμενα χρόνια» έγραψε ο κουρέας στην ανάρτηση που συνόδευσε με κοινή φωτογραφία του με τον Αντετοκούνμπο.

Bucks’ team barber makes post thanking Giannis for the past 6 years

«Love you bro and go do what’s best for your family!»

(Via r/nba) pic.twitter.com/NzPXIhfelb

— NBA Central (@TheNBACentral) December 14, 2020