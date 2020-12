Συναγερμός στο Λονδίνο : Εκκενώθηκε σχολείο

Στην εκκένωση ενός σχολείου προχώρησε η βρετανική αστυνομία στο Λονδίνο το μεσημέρι της Πέμπτης λόγω απειλής για βόμβα.

Η αστυνομία εκκένωσε την Πέμπτη το σχολείο, ζητώντας από το προσωπικό και τους μαθητές να απομακρυνθούν.

#Hackney

BREAKING: Pupils and staff at #StokeNewington School on Clissold Road, N16, have been evacuated by police after the school received a bomb threat.

The school contacted police at 11:55am.

A cordon remains in place as police continue to investigate.

🎥@NanceyLemon pic.twitter.com/81lhEJUZlA

— London 999 Feed (@999London) December 10, 2020