Γιουβέντους : Ετοιμάζει πρόταση για ανταλλαγή του Ντιμπάλα με Πογκμπά

Ο Πολ Πογκμπά ετοιμάζεται ν’ αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Γιουβέντους θέλει να το εκμεταλλευτεί. Ο ιταλικός σύλλογος ετοιμάζει την πρόταση του για τον κάνει δικό της, ωστόσο δεν θα προσφέρει χρήματα.

Σύμφωνα με την «Tuttosport», οι πρωταθλητές Ιταλίας είναι διατεθημένοι να προσφέρουν τον Πάουλο Ντιαμπάλα ως αντάλλαγμα για την απόκτηση του διεθνή μέσου. Μάλιστα, αυτή η προοπτική αρέσει στον αγγλικό σύλλογο και σίγουρα είναι μία περίπτωση που θα απασχολήσει.

Φυσικά, το γεγονός ότι ο 27χρονος Γάλλος είναι στην έξοδο κάνει ακόμα πιο πιθανή την συμφωνία και, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, είναι πιθανόν να ολοκληρωθεί και μέσα στον Γενάρη. Να θυμίσουμε πως ο διεθνής άσος, στην πρώτη του θητεία στο Τορίνο, μέτρησε 34 συμμετοχές και 40 ασίστ σε 178 συμμετοχές.

TRANSFER NEWS:

Juventus are set to offer Paulo Dybala to Manchester United in January as part of a swap deal for Paul Pogba #MUFC https://t.co/Hy6LI8iGej

— SportsRooter.com ⚽️ (@SportsRooter) December 9, 2020