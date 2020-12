Το Μπανγκλαντές μεταφέρει ένα εκατ. πρόσφυγες Ροχίνγκια σε απομονωμένο νησί

Το Μπανγκλαντές ξεκινά σήμερα τη μεταφορά των περίπου ένα εκατομμύριο προσφύγων Ροχίνγκια που ζουν στο έδαφός του προς το νησί Μπασάν Σαρ, το οποίο πλήττεται συχνά από κυκλώνες και όπου καταγράφονται πλημμύρες, μια κίνηση την οποία ο ΟΗΕ και οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρούν επικίνδυνη.

Περίπου 922 Ροχίνγκια έφυγαν από τον καταυλισμό στο Κοξ Μπαζάρ με λεωφορεία και προορισμό το λιμάνι Τσιταγκόνγκ από όπου θα μεταφερθούν αύριο με πλοία του Πολεμικού Ναυτικού στο Μπασάν Σαρ στον κόλπο της Βεγγάλης.

«Είκοσι λεωφορεία αναχώρησαν σε δύο κομβόι με 423 ανθρώπους στα δέκα πρώτα και 499 στα δέκα άλλα», δήλωσε ο Ανουάρ Χοσαΐν, διοικητής της τοπικής αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι και άλλα λεωφορεία ετοιμάζονται να αναχωρήσουν αργότερα μέσα στην ημέρα.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Μπανγκλαντές κατασκεύασε καταλύματα στο νησί προκειμένου να στεγαστούν εκεί τουλάχιστον 100.000 πρόσφυγες Ροχίνγκια καθώς και ένα ανάχωμα για να τους προστατεύει από τις πλημμύρες.

Λίγο νωρίτερα αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι περίπου 2.500 πρόσφυγες της μουσουλμανικής αυτής μειονότητας έχουν ήδη εγκατασταθεί στο νησί.

Bangladesh is moving thousands of Rohingya Muslim refugees including «many families» to a remote, uninhabited island that is prone to flooding.

Rights groups and refugees report people being beaten and forced to go. Officials claim «they are going there happily.» pic.twitter.com/gtxBRhu2Fa

— AJ+ (@ajplus) December 3, 2020