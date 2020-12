«Φανταστικό» χαρακτήρισε ο Βρετανός πρωθυπουργός το γεγονός ότι η Βρετανία ενέκρινε σήμερα το εμβόλιο της Pfizer/ BioNTech κατά του κορωνοϊού, ενώ πρόσθεσε ότι το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη χώρα από την επόμενη εβδομάδα.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τζόνσον επεσήμανε ότι “η προστασία από τα εμβόλια τελικά θα μας επιτρέψει να πάρουμε πίσω τις ζωές μας και να θέσουμε ξανά σε κίνηση την οικονομία”.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόκειται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα για να μιλήσει για τα εμβόλια κατά της covid-19.

Η Βρετανία έγινε σήμερα η πρώτη δυτική χώρα που εγκρίνει ένα εμβόλιο κατά της covid-19, πριν τις ΗΠΑ και την ΕΕ, αφού η βρετανική ρυθμιστική αρχή φαρμάκων ενέκρινε σε χρόνο ρεκόρ το εμβόλιο της Pfizer / BioNTech για έκτακτη χρήση.

Η χορήγηση του εμβολίου θα ξεκινήσει από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, προσφέροντας μια νίκη στην κυβέρνηση Τζόνσον η οποία έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία του κορωνοϊού, με τη Βρετανία να καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών από κορωνοϊού στην Ευρώπη.

“Η κυβέρνηση δέχθηκε σήμερα τη σύσταση της ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) να εγκρίνει το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech για χρήση”, ανακοινώθηκε σήμερα.

“Προφανώς είμαι απολύτως ενθουσιασμένος από τα νέα, πολύ περήφανος που η Βρετανία θα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα έχει ένα κλινικά εγκεκριμένο εμβόλιο”, δήλωσε από την πλευρά του ο Βρετανός υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ.

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2)

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 2, 2020