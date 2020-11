Εμβόλιο Covid-19 : «Πάνω από 95%» η αποτελεσματικότητα του ρωσικού Sputnik V

Νεότερη ανάλυση των δεδομένων της Φάσης ΙΙΙ δείχνει ότι το εμβόλιο Sputnik V αποτρέπει πάνω από το 95% των κρουσμάτων κοροναϊού, ανακοίνωσε την Τρίτη το ρωσικό υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το οποίο περισσότερες από 50 χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την προμήθειά του.

Η τιμή του Sputnik V υπολογίζεται σε 20 δολάρια για τις δύο δόσεις, «πολύ λιγότερο» από τα εμβόλια mRNA που προσφέρουν συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα (Pfizer, Moderna), ανακοινώθηκε στον επίσημο λογαριασμό του εμβολίου στο Twitter.

Το ποσοστό του 95% έρχεται από τη δεύτερη προκαταρκτική ανάλυση δεδομένων για 19.000 εθελοντές και αφορά την προστασία που παρέχει το εμβόλιο 42 ημέρες μετά την πρώτη δόση, ανακοίνωσαν το υπουργείο Υγείας και το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων.

Στις 22 ημέρες μετά την πρώτη δόση, ή μία εβδομάδα μετά τη δεύτερη, η αποτελεσματικότητα αγγίζει το 92%.

Σοβαρές παρενέργειες δεν παρατηρήθηκαν σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται ότι τα τελικά αποτελέσματα της Φάσης ΙΙ θα δημοσιευτούν στον επιστημονικό Τύπο.

