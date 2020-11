H αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Pfizer κατέθεσε την Παρασκευή, όπως αναμενόταν, την αίτηση στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ για επείγουσα αδειοδότηση του εμβολίου κατά του νέου κορωνοϊού που αναπτύσσει από κοινού με την γερμανική BioNTech.

Μετά από αυτό τίθεται σε κίνηση μια ταχεία ρυθμιστική διαδικασία που θα μπορούσε να επιτρέψει τους πρώτους εμβολιασμούς.

Η Pfizer είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι η παραγωγή του εμβολίου αναμένεται να ανέλθει στις 50 εκατομμύρια δόσεις φέτος και τις 1,3 δισεκατομμύρια δόσεις το 2021. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί για την παράδοση 100 εκατ. δόσεων στις ΗΠΑ και κατέληξε την Παρασκευή σε συμφωνία και με την ΕΕ για 300 εκατομμύρια δόσεις.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμα υποβάλλει αίτημα άδειας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, έχει όμως ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων

UPDATE: Pfizer and @BioNTech_Group have submitted an #EUA request to the @US_FDA for our #COVID19 vaccine candidate.

Watch @AlbertBourla‘s reaction to a moment 248 days in the making. #ScienceWillWin pic.twitter.com/NCGTOCt5Nz

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 20, 2020