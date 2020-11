Pfizer : Ζητά σήμερα άδεια για να κυκλοφορήσει επειγόντως το εμβόλιο

Εντός της Παρασκευής καταθέτουν οι Pfizer/BioNTech το αίτημα για κατεπείγουσα έγκριση του εμβολίου τους κατά του κορωνοϊού στην αμερικανική αγορά.

Το αίτημα θα κατατεθεί στην αμερικανική FDA (Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων).

Εφόσον το εμβόλιο λάβει το πράσινο φως τις επόμενες εβδομάδες, η διάθεση θα είναι αρχικά περιορισμένη στους εργαζομένους των συστημάτων υγείας, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με υποκείμενα αιτήματα. Θα ακολουθήσει το προσωπικό κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών, οι φιλοξενούμενοι άστεγοι και ο πληθυσμός των αμερικανικών φυλακών, πριν τελικά φτάσει το εμβόλιο στα παιδιά και τους υγιείς ενήλικες.

Η Pfizer είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι η παραγωγή του εμβολίου αναμένεται να ανέλθει στις 50 εκατομμύρια δόσεις φέτος και τις 1,3 δισεκατομμύρια δόσεις το 2021. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο αμερικανικός κολοσσός της φαρμακοβιομηχανίας έχει συνάψει συμφωνίες με ΕΕ και ΗΠΑ για τη διάθεση του εμβολίου.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμα υποβάλλει αίτημα άδειας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, έχει όμως ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων.

#COVID19 UPDATE: We will submit a request today to the @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our mRNA vaccine candidate with @BioNTech_Group.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 20, 2020