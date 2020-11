Η Ελλάδα ψάχνει το καλύτερο «εισιτήριο» για το Μουντιάλ

Εξαιρετικά σημαντικό είναι για την Ελλάδα το παιχνίδι με τη Σλοβενία, στο φινάλε των ομίλων του Nations League. Όχι μόνο επειδή θα κρίνει την πρώτη θέση στην κατάταξη και θα επιτρέψει στην πατρίδα μας να ανέβει στο Β’ γκρουπ στην επόμενη κλήρωση της διοργάνωσης.

Αλλά, διότι η Ελλάδα κυνηγάει το «ανέβασμα» της στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022! Πριν τα παιχνίδια, η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη θέση του τέταρτου γκρουπ και έχει τη μαθηματική δυνατότητα να προσπεράσει μία εκ των Φιλανδία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι οποίες είναι προτελευταία και τελευταία στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει 1.413 πόντους, η Βοσνία έχει 1.145 και η Φιλανδία 1.417 πόντους. Η νίκη στον όμιλο του Nations League με βάση το ranking της FIFA δίνει 15 πόντους, οπότε υπάρχει το περιθώριο για την προσπέραση.

Την ώρα που η Ελλάδα θα υποδέχεται τη Σλοβενία την Τετάρτη, η Φιλανδία θα δοκιμάζεται εκτός έδρας με την Ουαλία, ενώ η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα φιλοξενήσει την Ιταλία. Δηλαδή, οι δύο ανταγωνίστριες της Ελλάδας έχουν δύσκολες αποστολές και δίνουν τη δυνατότητα στην Εθνική μας, εφόσον πράξει το αυτονόητο με τη νίκη, να ανέβει στο Γ’ γκρουπ.

Τι σημαίνει ένα καλύτερο πλασάρισμα; Θεωρητικά ένας αντίπαλος πιο βατός από το Δ’ Γκρουπ και άρα, πιο ευνοϊκή κλήρωση και περισσότερες πιθανότητες για πρόκριση στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022…

Δείτε τα γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Μουντιάλ:

Serbia 🇷🇸 locks up a spot in Pot 2. Hungary 🇭🇺, Iceland 🇮🇸 and Northern Ireland are now locked into Pot 3.

Only 10 teams still do not know their fate. The Romania 🇷🇴 v Norway 🇳🇴 decision looms large. UEFA will have to make a decision soon. pic.twitter.com/xSAHz87SB8

— We Global Football (@We_Global) November 15, 2020