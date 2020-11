Οι Public Enemy γίνονται animation

Οι Public Enemy κυκλοφόρησαν ένα συνοδευτικό μουσικό βίντεο για το κομμάτι από το νέο άλμπουμ τους «What You Gonna Do When the Grid Goes Down» με τίτλο «Public Enemy Number Won».

Το animation video παρουσιάζει τους καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν για το τραγούδι, τους Run-D.M.C. και τους Mike D και Ad-Rock των Beastie Boys και προβάλλει σε έκδοση χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων τους θρύλους hip-hop μαζί με αφίσες συναυλιών, πλάνα και πολλά άλλα από το αρχείο του συγκροτήματος.

Επίσης αποτίει φόρο τιμής στους εκλιπόντες MCA (Beastie Boys) and Jam Master Jay (Run DMC).

Με τη συμμετοχή των, Τerminator X, Mike D και Ad-Rock των Beastie Boys και των Run DMC, οι Public Enemy αναπροσάρμοσαν το κλασικό «Public Enemy no.1» από το πρώτο άλμπουμ τους στο «Public Enemy Number Won».

«Το τραγούδι είναι αφιέρωμα στο « Public Enemy No. 1 και σε εκείνη τη στιγμή» εξήγησε ο Chuck D σε δήλωσή του. «Οι Beastie Boys και Run-DMC έπαιζαν όλη την ώρα και ο Rick Rubin ερχόταν συνέχεια για να υπογράψουμε με τη Def Jam (δισκογραφική). Οπότε αυτός είναι ο τρόπος μου να τα επαναφέρω όλα ξανά» τόνισε.