Γιατί έπεσε το YouTube

Σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια μετάδοσης βίντεο παρουσιάστηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στο YouTube.

Οι χρήστες του YouTube σε όλο τον κόσμο δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν κανένα βίντεο μετά από τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν.

Εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο έμειναν χωρίς το δημοφιλές μέσο καθώς δεν μπορούσαν να «φορτώσουν» βίντεο και να τα δουν.

Το πρόβλημα επηρέασε και άλλες υπηρεσίες του YouTube, όπως το YouTube TV, τις ταινίες και τις τηλεοπτικές εκπομπές μέσω του Google TV.

Τα προβλήματα ήταν εντονότερα στις βορειοανατολικές ΗΠΑ και τη δυτική Ευρώπη, το Μεξικό, την Αυστραλία, τη Νότια Αμερική αλλά και την Ελλάδα.

Οι χρήστες αναζητούσαν απαντήσεις στα social media, πληκτρολογώντας, «Youtube problem» ή «Is YouTube Down».

Μετά από ώρες το YouTube επανήλθε και πλέον λειτουργεί κανονικά.

…And we’re back – we’re so sorry for the interruption. This is fixed across all devices & YouTube services, thanks for being patient with us ❤️ https://t.co/1s0qbxQqc6

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020