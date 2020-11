Πτήσεις από το εξωτερικό ναι, αλλά με όρους βασικής συνδεσιμότητας, αλλά και στο εσωτερικό με όρους πληρότητας…. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής πως θα είναι το καθεστώς ενόψει του νέου, δεύτερου εθνικού lockdown.

Στην αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά, σήμερα το απόγευμα στις 6, μεταξύ επιβατών, εργαζόμενων και στελεχών αεροπορικών εταιρειών επικρατεί σύγχυση και ανησυχία.

Η διατήρηση της συνδεσιμότητας της χώρας μέσω πτήσεων σε βασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, υπό προϋποθέσεις που θα θυμίζουν εν πολλοίς την περίοδο του πρώτου lockdown, είναι το σκηνικό που θα δούμε να επαναλαμβάνεται για ακόμη μία φορά.

Οι εικόνες με τις άδειες αίθουσες αναμονής και τους έρημους διαδρόμους στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» που έμοιαζαν μη πραγματικές, θα επαναληφθούν καθώς όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και η μία μετά τις άλλες οι ευρωπαϊκές χώρες μπαίνουν σε καθεστώς αυστηρών περιορισμών, τοπικών και εθνικών lockdown.

Περιφερειακά αεροδρόμια

Εντωμεταξύ, η επιστροφή… απαγόρευσης μετακινήσεων εκτός νομού θα βάλει ουσιαστικά στον πάγο τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.

Μέχρι στιγμής, όπου εφαρμόστηκαν τοπικά lockdown, όπως η Θεσσαλονίκη, ανεστάλησαν προσωρινά όλες οι πτήσεις επιβατών διεθνών και εσωτερικών δρομολογίων, με εξαιρέσεις που αφορούν πτήσεις επαναπατρισμού μετά από έγκριση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και τις λεγόμενες ουσιώδεις πτήσεις (essential travel) που περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους και για άτομα που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας.

Οι εξαιρέσεις

Ακόμα, όπως και στο προηγούμενο lockdown, εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

*Πτήσεις υποστήριξης του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (Hellenic national healthcare system flights).

*Κρατικές πτήσεις (state flights).

*Πτήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary flights).

*Πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian flights).

*Πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency flights).

*Στρατιωτικές πτήσεις (military flights).

*Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo flights).

*Πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών (fire fighting flights).

*ΠτήσειςτηςFrontex (frontex flights).

*Τεχνικέςπτήσειςανεφοδιασμούχωρίςαποβίβασηεπιβατών(technical landing where passengers do not disembark).

*Πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμά του (ferry flights).