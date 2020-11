Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ : Διαδηλωτές με όπλα έκαψαν αμερικανικές σημαίες στο Πόρτλαντ

Διαδηλωτές οπλισμένοι με τουφέκια έκαψαν αμερικανικές σημαίες και διαδήλωσαν, χωρίς βία παρά τη μετεκλογική σύγχυση, στους δρόμους του Πόρτλαντ, στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, στη διάρκεια της νύχτας.

Υπήρχαν φόβοι για ένοπλες αντιπαραθέσεις στον φιλελεύθερο θύλακα που βρίσκεται στο Όρεγκον έπειτα από μήνες τεταμένων διαδηλώσεων ανάμεσα σε ακροαριστερούς ακτιβιστές, πολιτοφυλακές της ακροδεξιάς και την ομοσπονδιακή αστυνομία.

A symbolic end to Election Day in Portland.

While chanting, “Black lives matter,” antifa burn a US flag in front of the federal courthouse. In their speeches, they said they will continue fighting regardless of who wins because the real enemy is the US. pic.twitter.com/SQpe8j1LPz

