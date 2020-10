Επιστρέφει ο τρόμος στη Γαλλία μετά την επίθεση με μαχαίρι που εκδηλώθηκε περίπου στις εννέα το πρωί σήμερα τοπική ώρα στην Νίκαια της νότιας Γαλλίας.

Ο δράστης, όπως μεταδίδει το Reuters αλλά και ο δήμαρχος της πόλης, επαναλάμβανε τη φράση «Αλλάχου Ακμπάρ» (σ.σ. ο Θεός είναι μεγάλος) την ώρα της σύλληψης του.

Η επίθεση εκδηλώθηκε κοντά ή μέσα στην εκκλησία της Νοτρ Νταμ της Νίκαιας και μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, ενώ προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ακόμη.

Σημειώνεται πως λίγα λεπτά μετά την επίθεση Γάλλοι αστυνομικοί εισέβαλλαν στην εκκλησία αναζητώντας τον δράστη, ο οποίος σύμφωνα με τη Le Parisien, είχε προσπαθήσει να κρυφτεί στις τουαλέτες του ναού. Τελικά ο δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

