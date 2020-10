Τα light αναψυκτικά ίσως δεν είναι τόσο «αθώα»

Τα αναψυκτικά με τεχνητές γλυκαντικές ουσίες ίσως τελικώς δεν αποτελούν την υγιεινή επιλογή που συχνά μας παρουσιάζεται, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας (Journal of the American College of Cardiology). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη, τα light αναψυκτικά με τα τεχνητά γλυκαντικά συνδέονται, όπως και τα ζαχαρούχα αναψυκτικά, με υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

Αγνωστη η επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα

Πλήθος ερευνητικών στοιχείων έχουν δείξει ότι η διατροφή που περιλαμβάνει κατανάλωση αναψυκτικών με ζάχαρη μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην καρδιομεταβολική υγεία. Τα αναψυκτικά με τεχνητές γλυκαντικές ουσίες παρουσιάστηκαν λοιπόν ως μια πιο υγιεινή εναλλακτική, ωστόσο μέχρι σήμερα η δική τους επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα δεν έχει καταστεί πλήρως γνωστή.

Στο πλαίσιο της νέας μελέτης οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από την κοόρτη French NutriNet-Santé με στόχο να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ καρδιαγγειακού κινδύνου και ζαχαρούχων αναψυκτικών καθώς και αναψυκτικών με τεχνητές γλυκαντικές ουσίες. Συμπεριελήφθησαν στοιχεία που αφορούσαν 104.760 συμμετέχοντες οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια για τις διατροφικές συνήθειές τους κάθε έξι μήνες επί τρεις συνεχόμενες φορές. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την κατανάλωση αναψυκτικών (ζαχαρούχων και με τεχνητά γλυκαντικά) που έκαναν: άτομα που δεν κατανάλωναν αναψυκτικά, άτομα που έκαναν μικρή κατανάλωση και άτομα που έκαναν μεγάλη κατανάλωση.

Υψηλότερος κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν τους εθελοντές από το 2009 ως το 2019 αναζητώντας πόσοι από αυτούς εμφάνισαν κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα ή επεισόδιο– εγκεφαλικό, παροδική ισχαιμική προσβολή, έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, υποβολή σε αγγειοπλαστική. Είδαν ότι 1.379 συμμετέχοντες εμφάνισαν για πρώτη φορά κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οπως προέκυψε από την ανάλυση, σε σύγκριση με τα άτομα που δεν κατανάλωναν καθόλου αναψυκτικά, τα άτομα που έκαναν μεγάλη κατανάλωση τόσο ζαχαρούχων αναψυκτικών όσο και αναψυκτικών με τεχνητές γλυκαντικές ουσίες εμφάνιζαν υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου – το συμπέρασμα αυτό εξήχθη αφού ελήφθησαν υπόψη πολλοί άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.

Επίδραση στους κανονισμούς;

Οπως ανέφερε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης Ελοά Σαζελά, διδακτορικός ερευνητής και μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Διατροφικής Επιδημιολογίας στην οποία συμμετέχουν διαφορετικά γαλλικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα (Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord, Inserm, Inrae, Cnam), τα ευρήματα πιθανώς να έχουν επίδραση σε επίπεδο ρυθμιστικών αρχών. «Η μελέτη μας δείχνει ότι τα αναψυκτικά με τεχνητές γλυκαντικές ουσίες πιθανώς δεν αποτελούν υγιεινή εναλλακτική των ζαχαρούχων αναψυκτικών και τα στοιχεία παρέχουν επιπρόσθετα επιχειρήματα στη διαμάχη σχετικά με τη φορολογία, τη σήμανση και τους κανονισμούς που διέπουν τα ζαχαρούχα αναψυκτικά αλλά και τα αναψυκτικά με τεχνητές γλυκαντικές ουσίες».

Ο ερευνητής προσέθεσε πάντως ότι προκειμένου να αποδειχθεί αν υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ των αναψυκτικών – τόσο των ζαχαρούχων όσο και των light – με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, απαιτείται τώρα επαλήθευση των ευρημάτων μέσω μεγάλου εύρους προοπτικών μελετών.