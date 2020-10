Εύα Καϊλή : Ζητεί από την Ε.Ε. την αφαίρεση της βίζας από Αζέρους διπλωμάτες

Αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αφαίρεση της Schengen Visa Aζέρων κατόχων διπλωματικών διαβατηρίων, αλλά και κατάργηση της διευκόλυνσης απόκτησης Visa για τους πολίτες του Αζερμπαϊτζάν, ως συνέπεια της κατάφωρης παραβίασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Αρμενίων πολιτών του Ναγκόρνο Καραμπάχ από το αυταρχικό καθεστώς Αλίεφ.

Επιπλέον η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, ζήτησε να γίνει εκτίμηση των συνεπειών της επίθεσης του Αζερμπαϊτζάν σε επίπεδο ασφαλείας της Ένωσης με ορατό πλέον ενδεχόμενο την αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τις πληγείσες περιοχές προς την ΕΕ και πλήρη αναφορά και ενημέρωση του Ευρωκοινοβουλίου από την Επιτροπή.

Τέλος, ζήτησε την έμπρακτη στήριξη προς την Αρμενία, με την εκκίνηση διαλόγου με σκοπό την κατάργηση της έκδοσης θεωρήσεων (visa), για τους Αρμένιους πολίτες σε μια περίοδο που η χώρα κινδυνεύει από γενικευμένη στρατιωτική επίθεση και μάλιστα μια επίθεση υποστηριζόμενη στρατιωτικά από την Τουρκία.

«Ο Αλίεφ, διεξάγει έναν ανίερο πόλεμο εναντίον των Αρμενίων στο Ναγκόρνο – Καραμπάχ καταπατώντας τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός του 1994, και αψηφώντας τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για διάλογο. Η ΕΕ πρέπει να δείξει με αποφασιστικό τρόπο ότι τέτοιες κατάφωρες πολεμικές επιθέσεις στη γειτονιά μας, δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές χωρίς έμπρακτες συνέπειες», δήλωσε η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Τhe Artsakh population is under attack by the Azerbaijani armed forces in gross violation of international humanitarian law and the Nagorno-Karabakh peace process. The Aliev regime disregards any costs in human capital, influenced by Turkey’s geopolitical ambitions and military support while mercenaries passed through Turkey to fight against Armenia.

As EU we must not allow another genocide to occur. Since EU concluded a Visa Facilitation Agreement with Azerbaijan as of 2014, will the European Commission:

1. Consider terminating the Visa Facilitation Agreement as an incentive on Azerbaijan to cease the military aggression on the population of Nagorno-Karabakh, pursuant to its Article 14, and propose the revocation of the visa waiver to holders of diplomatic passports of Azerbaijan?

2. Assess the consequences of the military conflict, the increase of security risks, migratory pressure and the impact of blatant human rights violations on the number of asylum requests to the EU, in the context of monitoring the Visa Facilitation Agreement with Azerbaijan?

3. Consider in this unprovoked military aggression by Azerbaijan, to step up the level of co-operation and support to Armenia by launching a Visa Liberalisation dialogue