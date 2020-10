Πάλι καραντίνα για τη Φον ντερ Λάιεν – Αποχώρησε από τη Σύνοδο

Σε οικειοθελή καραντίνα τίθεται εκ νέου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μετά από επαφή με κρούσμα κορωνοϊού.

Η επικεφαλής της Κομισιόν αποχώρησε από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής αν και, όπως δήλωσε η ίδια, το αποτέλεσμα του δικού της τεστ για κορωνοϊό ήταν αρνητικό.

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι ένα μέλος του γραφείου μου διαγνώστηκε θετικό στον κοροναϊό το πρωί» ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter.

«Το δικό μου τεστ ήταν αρνητικό. Ωστόσο, προληπτικά, αποχωρώ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να τεθώ σε αυτοαπομόνωση» συμπλήρωσε.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.

However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2020