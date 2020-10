Κορωνοϊός – Γαλλία: Γιατί ψάχνουν σπίτια υπουργών

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σήμερα στις κατοικίες και στα γραφεία του υπουργού Υγείας της Γαλλίας Ολιβιέ Βεράν και πρώην μελών της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ, στο πλαίσιο έρευνας για τη διαχείριση της κρίσης του κοροναϊού στη Γαλλία.

Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο πολλών προσφυγών που έχουν κατατεθεί τους τελευταίους μήνες ενώπιον του Δικαστηρίου της Δημοκρατίας (CJR), για τη διαχείριση από την κυβέρνηση της πανδημίας που προκάλεσε τουλάχιστον 33.000 θανάτους στη Γαλλία.

Το CJR είναι η μοναδική αρχή που μπορεί να κρίνει τις ενέργειες μελών της κυβέρνησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες του υπουργού Υγείας Ολιβιέ Βεράν, του γενικού διευθυντή Υγείας Ζερόμ Σαλομόν και μίας άλλης αξιωματούχου υγείας διεξήχθησαν «χωρίς δυσκολία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας.

