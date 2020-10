Τουρκία : Δεκάδες νεκροί από κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ

Τουλάχιστον 44 άνθρωποι πέθαναν στην Τουρκία από νοθευμένο αλκοόλ την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τουρκικά μέσα που επικαλείται το Reuters.

Ο πρώτος θάνατος σημειώθηκε την Παρασκευή στην επαρχία της Σμύρνης όπου έχουν πεθάνει 18 άνθρωποι, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο TRT που ανέφερε πως η κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ στοίχισε ζωές σε τουλάχιστον άλλες επτά επαρχίες της Τουρκίας.

Death toll from bootleg alcohol poisoning in Turkey’s Izmir rises to 8, overall fatalities now at 15 including 7 more in Kırıkkale provincehttps://t.co/XZI36v0iUt

— DAILY SABAH (@DailySabah) October 11, 2020