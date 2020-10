Ο Ελ Αραμπί έδωσε ασίστ με το Μαρόκο

Αυτή την ώρα το Μαρόκο παίζει φιλικό με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί όχι μόνο να αγωνίζεται βασικός, αλλά να δίνει και ασίστ.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, μετά το γκολ του στο προηγούμενο ματς κόντρα στη Σενεγάλη, αυτή τη φορά βρέθηκε στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα και έδωσε έτοιμο γκολ στον Μαζραουί για το 1-0 στο 45ο λεπτό.

Δείτε παρακάτω το γκολ

⚽️🚨GOAL! Noussair Mazraoui scores the 1-0 for Morocco after a good attack set up by Barkok and El Arabi! #MARDRC #DimaMaghrib 🇲🇦(©️@arryadiatv) pic.twitter.com/4I5srA2jBV

— SOCCER212 (@SCCR_212) October 13, 2020