Νόμπελ Οικονομίας 2020 : Σε δύο αμερικάνους οικονομολόγους το βραβείο

Οι Αμερικανοί καθηγητές Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ Πολ Μίλγκρομ και Ρόμπερτ Ουίλσον τιμήθηκαν από τη Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας με το βραβείο Νομπέλ Οικονομίας 2020.

Όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας της Ακαδημίας Γκόραν Χάνσον, οι δύο καθηγητές «βραβεύτηκαν για τη συμβολή τους στη βελτίωση της θεωρίας των δημοπρασιών και την ανακάλυψη νέων μορφών δημοπρασίας».

Ο Πολ Μίλγκρομ γεννήθηκε το 1948. Έχει μελετήσει επί σειρά ετών τη θεωρία των παιγνίων και ειδικότερα τις στρατηγικές αποτίμησης στη συναφή θεωρία των δημοπρασιών.

Ο Ρόμπερτ Ουίλσον γεννήθηκε το 1937 και είναι γνωστός για τις μελέτες του στις επιστήμες διαχείρισης και στα οικονομικά των επιχειρήσεων.

Είναι η 51η απονομή βραβείου Νομπέλ Οικονομίας από το 1969 που θεσμοθετήθηκε σε ανάμνηση βεβαίως του Αλφρεντ Νομπέλ αλλά υπό την αιγίδα της Sveriges Riksbank, της Κεντρικής Τράπεζας της Σουηδίας δηλαδή.

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020