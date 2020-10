Ανακάλυψη: Ένζυμο που «τρώει» πλαστικό, ελπίδα για το περιβάλλον

Ένα ενισχυμένο ένζυμο το οποίο… «καταβροχθίζει» το τερεφθαλικό αιθυλένιο, ή αλλιώς PEΤ, δημιούργησε διεθνής ομάδα επιστημόνων με έδρα το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ.

Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται στην παρασκευή πλαστικών μίας χρήσης αλλά κι ως πρώτη ύλη σε άλλα βιομηχανικά προϊόντα όπως αυτά της ένδυσης.

Το ένζυμο το οποίο κατασκεύασαν οι επιστήμονες ανοίγει καινούριες προοπτικές για αποτελεσματική διαχείριση του πλαστικού το οποίο καταλήγει σε ενδιαιτήματα του περιβάλλοντος και δεν αποδομείται παρά σε διάστημα εκατοντάδων χρόνων.

Προηγούμενες ανακαλύψεις

Τι ακριβώς όμως είναι αυτό το ένζυμο και με ποιον τρόπο λειτουργεί; Πρόκειται για έναν συνδυασμό δύο ενζύμων, το πρώτο από το οποίο είχε παρασκευαστεί μόλις πριν από λίγα χρόνια ενώ το δεύτερο λειτουργεί ενισχυτικά στην δράση του πρώτου.

Η PETάση, όπως αποκαλείται το δραστικό ένζυμο, αποδομεί στο υλικό PET στους δομικούς του λίθους επιταχύνοντας τη διαδικασία αποσύνθεσης κατά 20%. Σε πρόσφατη δημοσίευσή τους στην επιστημονική επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences» οι επιστήμονες παρουσίασαν τα αποτελέσματα έρευνάς τους κατά την οποία συνδύασαν τη δράση της PETάσης με ένα άλλο ένζυμο με το όνομα ΜΗΕΤάση, του οποίου ο ρόλος είναι να επιταχύνει τη δράση της PETάσης.

Συνδυαστική δράση

Το αποτέλεσμα του χιμαιρικού αυτού ενζύμου ήταν θεαματικό, αφού η δράση του ενζύμου αποδόμησης του PET αυξήθηκε κατά τρεις φορές. Όπως εξήγησαν οι ερευνητές σε σχετικές δηλώσεις τους, τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα φάνηκαν ήδη από τα πρώτα πειράματα. «Γνωρίζαμε με τους συναδέλφους μου τον τρόπο με τον οποίο επιδρά η PETάση στην επιφάνεια των πλαστικών και πως η ΜΗΕΤάση προχωράει σε μεγαλύτερο βάθος, έτσι επιχειρήσαμε να συνδυάσουμε τη δράση των δύο ενζύμων» σημείωσε σε σχετικές δηλώσεις του ο καθηγητής δομικής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Πορτσμουθ και επικεφαλής της δημοσίευσης Τζον Μακ Γκίαν. «Από τα πρώτα πειράματα διαπιστώσαμε ότι η συνεργατική δράση των ενζύμων ήταν πιο αποτελεσματική, ενώ έπειτα αποδείξαμε ότι τα ένζυμα αυτά από κοινού λειτουργούν τρεις φορές πιο αποδοτικά απ’ ότι κάθε ένζυμο ξεχωριστά».

Όπως σημείωσαν οι ερευνητές, το ένζυμο αυτό ανοίγει νέες προοπτικές για τη διαχείριση των πλαστικών τα οποία καταλήγουν στο περιβάλλον, ενώ σημείωσαν ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητάς του.