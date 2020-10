Κορωνοϊός – Μέρκελ : Εκτακτη τηλεδιάσκεψη για την έξαρση της πανδημίας

German Chancellor Angela Merkel attends the weekly cabinet meeting of the German government at the Chancellery in Berlin, Germany October 7, 2020. Markus Schreiber/Pool via REUTERS

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των 11 μεγαλύτερων πόλεων της Γερμανίας θα έχει την Παρασκευή η καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ, προκειμένου να συζητήσει μαζί τους τη νέα έξαρση της πανδημίας του κοροναϊού και τους τρόπους περιορισμού της. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για τους Δημάρχους-Πρωθυπουργούς του Βερολίνου, του Αμβούργου και της Βρέμης και τους Δημάρχους του Μονάχου, της Φραγκφούρτης, της Κολωνίας, του Ντίσελντορφ, του Ντόρτμουντ, του Έσεν, της Λειψίας και της Στουτγκάρδης, όπου διαπιστώνεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Κορωνοϊός : Ερχεται η καθολική χρήση μάσκας – Καμπανάκι ειδικών για τα κρούσματα Σήμερα το Ινστιτούτο «Ρόμπερτ Κοχ» ανακοίνωσε 4.000 νέα κρούσματα για το τελευταίο 24ωρο, με τον επικεφαλής του Λόταρ Βίλερ να προειδοποιεί για το ενδεχόμενο ο αριθμός πολύ σύντομα να ξεπεράσει τις 10.000. Πριν από λίγες ημέρες η Ανγκελα Μέρκελ είχε αναφερθεί στον κίνδυνο μέχρι τα Χριστούγεννα να υπάρχουν καθημερινά έως και 20.000 κρούσματα, ενώ σήμερα η εφημερίδα Die Welt υπολογίζει ότι, εάν διατηρηθεί ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων στο επίπεδο των τελευταίων ημερών, στις 21 Δεκεμβρίου η Γερμανία θα αντιμετωπίζει περίπου 36.000 ημερησίως.