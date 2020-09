ΗΠΑ : Κλειστά έως 21 Οκτωβρίου τα σύνορα με Καναδά και Μεξικό λόγω κορωνοϊού

O κορωνοϊός είναι η κύρια αιτία που τα σύνορα αυτών των τριών χωρών θα παραμείνουν κλειστά για τις περισσότερες και φυσικά τις μη ουσιαστικές μετακινήσεις.

Δηλώσεις

Ο αναπληρωτής γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τσαντ Βόλφ ανακοίνωσε την είδηση ​​την Παρασκευή σε tweet.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τον Καναδά και το Μεξικό, για να επιβραδύνουμε τη διάδοση του #COVID19», έγραψε. «Κατά συνέπεια, συμφωνήσαμε να επεκτείνουμε τον περιορισμό των μη απαραίτητων ταξιδιών στα κοινόχρηστα λιμάνια εισόδου έως τις 21 Οκτωβρίου».

We continue to work with our Canadian and Mexican partners to slow the spread of #COVID19. Accordingly, we have agreed to extend the limitation of non-essential travel at our shared land ports of entry through October 21. — Acting Secretary Chad Wolf (@DHS_Wolf) September 18, 2020

Ο Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας και Ετοιμότητας Έκτακτης Ανάγκης του Καναδά Μπιλ Μπλερ μοιράστηκε επίσης τα νέα στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων, λέγοντας

«Θα επεκτείνουμε τις απαγορεύσεις των μη ουσιαστικών μετακινήσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι την 21 Οκτωβρίου, 2020. Θα συνεχίσουμε να βασίζουμε τις αποφάσεις μας στις καλύτερες διαθέσιμες συμβουλές για τη δημόσια υγεία για να είναι οι Καναδοί ασφαλείες».

We are extending non-essential travel restrictions with the United States until October 21st, 2020. We will continue to base our decisions on the best public health advice available to keep Canadians safe. — Bill Blair (@BillBlair) September 18, 2020

Ο λογαριασμός Τwitter του γραμματέα εξωτερικών υποθέσεων του Μεξικού, Marcelo Ebrard, επιβεβαίωσε τα νέα ενώπιον του Wolf την Πέμπτη.

Και τα δύο σύνορα έκλεισαν σε όλα εκτός από τις ουσιαστικές μετακινήσεις, στα μέσα Μαρτίου μετά την έξαρση της πανδημίας του κοροναϊού, με κυβερνητικούς αξιωματούχους να ανακοινώνουν πολλαπλές επεκτάσεις καθώς ο αριθμός των περιπτώσεων συνέχισε να αυξάνεται, ειδικά στις ΗΠΑ. Η πιο πρόσφατη επέκταση, που ανακοινώθηκε στα μέσα Αυγούστου, επρόκειτο να λήξει στις 21 Σεπτεμβρίου.