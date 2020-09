ΟΗΕ : Το κοινό μήνυμα Ελλάδας και Κύπρου στην Τουρκία – Διάλογος ή Χάγη

Το βήμα του ΟΗΕ διάλεξαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης για να απευθύνουν κοινό μήνυμα προς τον Ταγίπ Ερντογάν για διαπραγματεύσεις με τελική κατάληξη το διεθνές δικαστήριο της Χάγης εφόσον δεν καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση μέσω του διαλόγου σε διμερές επίπεδο Ελλάδας – Τουρκίας και αντίστοιχα Κύπρου και Τουρκίας.

Τόσο ο Έλληνας πρωθυπουργός σήμερα όσο και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εμφανίστηκαν με κοινή γραμμή στην 75η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και στις ομιλίες τους -οι οποίες έγιναν, όπως και όλων των ηγετών με μαγνητοσκοπημένα βίντεο λόγω του κοροναϊού- ουσιαστικά έθεσαν το δίλημμα προς την Τουρκία «διάλογος ή προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης».

Μάλιστα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς δείχνει και έναν οδικό χάρτη για μια λύση πακέτο στα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό, με δεδομένο ότι στην στρατηγική της Άγκυρας βρίσκεται η διαφοροποιημένη στάση της Τουρκίας έναντι των δύο χωρών, καθώς στην μεν περίπτωση της Ελλάδας η Τουρκία εμφανίζεται να αποκλιμακώνει την ένταση, στη δε περίπτωση της Κύπρου συνεχίζει τις προκλήσεις και τις επιθετικές ενέργειες στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Επιπλέον αυτό το κοινό μήνυμα Αθήνας και Λευκωσίας προς την Άγκυρα έρχεται τη στιγμή που μένει ο ορισμός της ημερομηνίας των ελληνοτουρκικών διερευνητικών επαφών.

Και αν στην περίπτωση της Ελλάδας θα μπορούσε κανείς να πει ότι η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης θα μπορούσε να αποτελέσει έναν εύσχημο τρόπο για την αποδοχή ενός συμβιβασμού με την Τουρκία που δεν είναι εύκολος με μια συμφωνία σε διμερές επίπεδο, στην περίπτωση της Κύπρου υπάρχουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για την τουρκική κατοχή στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μία κίνηση που επιχειρεί να στριμώξει την Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν, καθώς η Τουρκία δεν αποδέχεται τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίού της Χάγης.

«Οι ενέργειες της Τουρκίας υπονομεύουν το Διεθνές Δίκαιο και απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και όλων των κρατών μελών της ΕΕ» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας σήμερα στον ΟΗΕ.

Επεσήμανε μάλιστα πως «ενώ η Ελλάδα επέλεξε τον δρόμο του διαλόγου με καλή πίστη, η Τουρκία επέλεξε τον δρόμο της αδιαλλαξίας», ωστόσο υπογράμμισε ότι παραμένει αισιόδοξος καθώς «όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτή η συνεχής κλιμάκωση της έντασης δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και αρνούμαι να πιστέψω ότι η συνεργασία μεταξύ κοντινών γειτόνων δεν είναι εφικτή».

Σε αυτό το πλαίσιο ο Έλληνας πρωθυπουργός φέρνοντας το παράδειγμα της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και ΗΑΕ τόνισε με νόημα απευθυνόμενος προς τον Ταγίπ Ερντογάν:

«Ας συναντηθούμε λοιπόν, ας μιλήσουμε και ας αναζητήσουμε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση. Ας δώσουμε μια ευκαιρία στη διπλωματία. Εάν, τελικά, εξακολουθούμε να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε, τότε θα πρέπει να εμπιστευτούμε τη σοφία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Η έναρξη διερευνητικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών μας, η οποία ανακοινώθηκε πριν από δύο ημέρες, αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Εάν ο Πρόεδρος Ερντογάν πιστεύει πραγματικά ότι τα Ηνωμένα Έθνη αποτελούν φάρο ελπίδας και προπύργιο παγκόσμιας συνεργασίας, τότε θα τον παρότρυνα να ενεργήσει σύμφωνα με τις αξίες τους».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας χτες στον ΟΗΕ, απηύθυνε πρόσκληση στον Ταγίπ Ερντογάν να λύσουν τις μεταξύ τους διαφορές με διάλογο και υπέδειξε προς τον Τούρκο ομόλογό του πως οι διαφωνίες τους σ’ ό,τι αφορά την ανατολική Μεσόγειο θα μπορούσαν επίσης να λυθούν μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου στη Χάγη.

Με μια ομιλία καταπέλτη για την Τουρκία ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απάντησε σε έντονο ύφος στον Ταγίπ Ερντογάν «συμφωνώντας» με την αναφορά του Τούρκου προέδου ότι «η προτεραιότητά μας είναι να επιλύσουμε διαφορές με ειλικρινή διάλογο, βασισμένο στο διεθνές δίκαιο και σε μια ακριβοδίκαιη βάση».

In addition to Turkey’s continuous occupation of #Cyprus, we are witnessing a series of provocative actions which: Run contrary to International Law and the Law of the Sea through illegal drillings in our EEZ or by threats for the imminent opening of the fenced city of Varosha. pic.twitter.com/0DpYAzuIIx

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 24, 2020