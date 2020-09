Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωση νέου προγράμματος – «Θα παραμείνουμε ευέλικτοι» τόνισε ο Γ. Βακαρέλης

«Το Μέγαρο για μένα είναι ένας πολύ οικείος χώρος. Το γνώρισα από τις αρχές του, εγκαινιάζοντας με τον Λεωνίδα Καβάκο την Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος και έκτοτε εμφανίστηκα ως πιανίστας άπειρες φορές στις σκηνές του. Άπειρο ήταν όμως και το καλό που μου έκανε ως καλλιτέχνη, και τεράστια ήταν η βοήθεια που έδωσε στην καριέρα μου. Αυτή τη βοήθεια είναι που θέλω τώρα με τη σειρά μου, να δώσω στους έλληνες καλλιτέχνες, νέους και μεγαλύτερους, γνωστούς και άγνωστους» με αυτά τα λόγια καλωσόρισε τη νέα καλλιτεχνική σεζόν του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οργανισμού Γιάννης Βακαρέλης.

Ο ίδιος συνέχισε: «Παραμένουμε όλοι σε αχαρτογράφητα νερά, αλλά, παρόλα αυτά, το Μέγαρο πρέπει να εκπέμψει ένα δυνατό σήμα αντίστοιχο του ρόλου του ως ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας. Ακόμη και αν οι συγκυρίες δεν μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα μας όπως έχει σχεδιαστεί, θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην παρουσίαση του κανονικά, δηλώνοντας φυσικά ότι θα παραμείνουμε ευέλικτοι, καθώς θα εναρμονιζόμαστε με τις οδηγίες της Πολιτείας στο θέμα του COVID-19.»

Αναλυτικά το πρόγραμμα

«Ξανά στο Μέγαρο»

Την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020, η κλασική μουσική βρίσκεται στο επίκεντρο με τέσσερις κορυφαίους πιανίστες και δύο μεγάλους μαέστρους να χαρίζουν μοναδικές στιγμές μουσικής απόλαυσης στους ακροατές. Ο Γιάννης Βακαρέλης, η Hélène Mercier Arnault, o Kυπριανός Κατσαρής και ο Αχιλλέας Γουάστωρ δίνουν το «παρών», τον Δεκέμβριο, στον κύκλο Μεγάλοι Ερμηνευτές, ενώ ο Daniel Barenboim με τη Staatskapelle Berlin και ο Thomas Hengelbrock με τη Χορωδία και το Σύνολο Balthasar Neumann αποδίδουν, στο πλαίσιο του κύκλου Μεγάλες Ορχήστρες – Μεγάλοι Μαέστροι, τον δικό τους φόρο τιμής σε δύο τεράστιες μορφές της μουσικής, τον Ludwig van Beethoven και τον Johann Sebastian Bach.

Από τον προγραμματισμό του πρώτου τριμήνου δεν θα μπορούσε να λείπει η ορχηστική τέχνη, με την περίφημη ομάδα σύγχρονου χορού Batsheva Dance Company να παρουσιάζει το έργο «Hora» του κορυφαίου χορογράφου Ohad Naharin. Όσο για τους θεατρόφιλους, θα έχουν την ευκαιρία να δουν, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, την καταξιωμένη ηθοποιό Όλια Λαζαρίδου στην παραγωγή «Έξι φορές», ένα μικρό αφιέρωμα στην αξέχαστη Έλλη Λαμπέτη σε σκηνοθεσία του ταλαντούχου Γιώργου Νανούρη.

«Ξανά στο Μέγαρο» λοιπόν με ζωντανές εκδηλώσεις στο πλαίσιο νέων κύκλων (Έλληνες σολίστ στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος) αλλά και δημοφιλών σειρών που αγαπήθηκαν από μικρούς και μεγάλους, με διαδικτυακές μεταδόσεις (Megaron Podcasts) και με εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται με τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ, αλλά και με ένα workshop-διάλεξη για τον Σκαλκώτα με τον μεγάλο σταρ του πόντιουμ Daniel Barenboim.

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2020

Ξανά στο Μέγαρο

Μεγάλες Ορχήστρες – Μεγάλοι Μαέστροι

με δύο διεθνούς φήμης μουσικά σύνολα από τη Γερμανία

Με αφορμή το Έτος Beethoven και τα 250 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου μουσουργού, ένας μαέστρος θρύλος, ο Daniel Barenboim, και μια από τις σημαντικότερες ορχήστρες του κόσμου, η Staatskapelle Berlin, παρουσιάζουν στις 12, 13, 15 και 16.11.2020 και τις εννέα Συμφωνίες του λαμπρού γερμανού συνθέτη! Τα φωνητικά μέρη στην Ενάτη ερμηνεύουν η σοπράνο Simone Schneider, η μετζοσοπράνο Marina Prudenskaya, o τενόρος Klaus Florian Vogt και ο μπάσος René Pape. Μαζί τους, οι Χορωδίες της ΕΡΤ και του Δήμου Αθηναίων. Όλες οι συναυλίες πραγματοποιούνται με τη χορηγία της ΑΙΓΕΑΣ – ΑΜΚΕ Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου. Επίσης, στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μεγάρου, ο Daniel Barenboim δίνει στις 14.11.2020 workshop-διάλεξη γύρω από το έργο του Νίκου Σκαλκώτα στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος.

Έναν μήνα μετά, στις 7.12.2020, ο αγαπημένος μαέστρος του ελληνικού κοινού, με ερμηνείες αναφοράς στις μεγάλες συνθέσεις του μπαρόκ και κλασικού ρεπερτορίου, ο συναρπαστικός Thomas Hengelbrock, επικεφαλής δύο φημισμένων συνόλων, της Χορωδίας και της Ορχήστρας Balthasar Neumann, ερμηνεύει τη «Λειτουργία σε σι ελάσσονα» του Johann Sebastian Bach. Το αριστούργημα της εκκλησιαστικής μουσικής, που ο ιδιοφυής Κάντορας της Λειψίας επεξεργαζόταν μέχρι το τέλος της ζωής του, αποτελεί ένα από τα αρτιότερα δείγματα της συνθετικής του δεινότητας.

Εντυπωσιακή έναρξη για τον κύκλο Μεγάλοι Ερμηνευτές

Στις 14.12.2020 μην χάσετε ένα σπάνιο ρεσιτάλ για τέσσερα πιάνα με τέσσερις βιρτουόζους παγκόσμιας ακτινοβολίας. Ο Γιάννης Βακαρέλης, η Hélène Mercier Arnault, ο Κυπριανός Κατσαρής και ο Αχιλλέας Γουάστωρ παρουσιάζουν ένα πανόραμα αγαπημένων έργων του συμφωνικού και οπερατικού ρεπερτορίου, με την υπογραφή των Georges Bizet, Franz Liszt, Maurice Ravel, Antonio Vivaldi, Richard Wagner και Μίκη Θεοδωράκη, σε μεταγραφές για τέσσερα πιάνα, οι οποίες αναδεικνύουν με ευφάνταστο τρόπο κρυμμένες πτυχές των αυθεντικών συνθέσεων.

Το 2021 ο δημοφιλής κύκλος Μεγάλοι Ερμηνευτές συνδυάζεται με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια του Μεγάρου, στις οποίες έχουν προσκληθεί να λάβουν μέρος πιανίστες και λυρικοί τραγουδιστές που το ελληνικό κοινό έχει αποθεώσει σε προηγούμενες εμφανίσεις τους στο ΜΜΑ. Ανάμεσά τους, οι κορυφαίοι δεξιοτέχνες του πιάνου Ivo Pogorelich (23.1.2021), Nelson Freire (6.2.2021) και Katia & Marielle Labèque (24.4.2021) καθώς και η αγαπημένη σοπράνο των ελλήνων φιλόμουσων Marlis Petersen (9.4.2021) σε μια συναυλία-αφιέρωμα στη μνήμη του αείμνηστου Χρήστου Λαμπράκη.

Έλληνες σολίστ στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Με προτροπή της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, συνεργάζονται για πρώτη φορά επί σκηνής γνωστοί και σημαντικοί έλληνες μουσικοί, όπως οι πιανίστες Αλεξία Μουζά και Βασίλης Βαρβαρέσος (13.1.2021), ο τσελίστας Αλέξης Καραϊσκάκης-Νάστος και η πιανίστα Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου (15.2.2021), ο φλαουτίστας Στάθης Καραπάνος και η πιανίστα Νεφέλη Μούσουρα (1.3.2021), το Κουαρτέτο Εγχόρδων Τετρακτύς και ο κλαρινετίστας Κώστας Τζέκος (14.4.2021), ο βιολονίστας Σίμος Παπάνας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης (19.4.2021), η σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη και ο πιανίστας Θανάσης Αποστολόπουλος (12.5.2021).

Θέατρο στο Mέγαρο

Στην εναρκτήρια παράσταση (15.10.2020 – 22.11.2020) του δημοφιλούς κύκλου Θέατρο@Megaron Underground πρωταγωνιστεί η Όλια Λαζαρίδου, μια ηθοποιός με μακρά καλλιτεχνική πορεία. Σε σκηνοθεσία και φωτισμούς του Γιώργου Νανούρη, ερμηνεύει στο Υποσκήνιο Β΄ της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη έξι διαφορετικούς ρόλους σε ένα μικρό αφιέρωμα στην Έλλη Λαμπέτη με τα θρυλικά «Έξι μονόπρακτα» του 1978 (στα οποία η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Ό. Λαζαρίδου έπαιζε έναν βουβό ρόλο). Σε αυτή τη διαφορετική σκηνική εκδοχή περιλαμβάνονται κείμενα Τσέχοφ, Κοκτώ, Στρίντμπεργκ και Σαίξπηρ καθώς και μικρές ιστορίες του θεάτρου που μετέφρασε ο Στέλιος Βαφέας. Τα κοστούμια είναι της Ιωάννας Τσάμη και τα σκηνικά του Κωνσταντίνου Σκουρλέτη.

Μια παράσταση που σημείωσε μεγάλη επιτυχία όταν παρουσιάστηκε πριν από χρόνια στο Μπρόντγουεϋ, έρχεται τον Δεκέμβριο στο Μέγαρο (14 – 30.12.2020). Πρόκειται για το έργο «Μπετόβεν: 33 παραλλαγές» του Moisés Kaufman, το οποίο ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο των κύκλων Θέατρο στο Μέγαρο και Beethoven 2020. Ο συγγραφέας παρουσιάζει δύο παράλληλες ιστορίες με διαφορά διακοσίων ετών: Ο Beethoven παλεύει με την κώφωση και τη μεγαλοφυΐα του. Μια αμερικανίδα μουσικολόγος που πάσχει από τη νόσο του Hawking ερευνά το μυστικό που κρύβουν οι «Παραλλαγές Diabelli». Το έργο σκηνοθετεί ο κορυφαίος έλληνας μαέστρος Γιώργος Πέτρου, που έχει αναμετρηθεί με ιδιαίτερη επιτυχία στο παρελθόν, ως σκηνοθέτης, με μεγάλης κλίμακας παραγωγές. Τα σκηνικά και τα κοστούμια σχεδίασε η Γεωργίνα Γερμανού, και τους φωτισμούς η Στέλλα Κάλτσου. Η μετάφραση είναι του Νίκου Λαάρη, ο οποίος ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική του Beethoven στην παράσταση. Ερμηνεύουν: Κατερίνα Διδασκάλου, Μελέτης Ηλίας κ.ά. (Συμπαραγωγή: Λυκόφως ΑΜΚΕ – ΜΜΑ).

Χορός στο Μέγαρο

με Batsheva Dance Company

Μια από τις διασημότερες χορευτικές ομάδες του κόσμου, η Batsheva Dance Company, φέρνει στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, στις 22 και 23.10.2020, το έργο «Hora» του βραβευμένου Ohad Naharin. Είναι εμπνευσμένο από τον ομώνυμο παραδοσιακό κυκλικό χορό που συμβολίζει την αγωνιστικότητα και την αλληλεγγύη του εβραϊκού λαού. Ο Naharin δημιουργεί μια συγκινητική χορογραφία που γοητεύει τον θεατή μιλώντας στο νου και στην καρδιά. Η χορογραφία βασίζεται σε αποσπάσματα από έργα μεγάλων συνθετών (Wagner, Mussorgsky κ.ά.) που ενορχήστρωσε και ερμηνεύει ο ιάπωνας συνθέτης Isao Tomita. Τον φωτισμό και το σκηνικό σχεδίασε ο Avi Yona Bueno (Bambi). Τα κοστούμια είναι της Eri Nakamura. Το έργο δημιουργήθηκε σε συμπαραγωγή με το διεθνές φεστιβάλ Montpellier Danse 2010 (Γαλλία) και το Lincoln Center Festival (ΗΠΑ). Σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Ισραήλ, για την επέτειο των 30 χρόνων διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας – Ισραήλ.

Όπερα – Μουσικό Θέατρο

Δύο λαμπρά αστέρια στη σκηνή του Μεγάρου

Τον Νοέμβριο (27.11.2020), δύο αστέρια της όπερας που διαπρέπουν στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, ο τενόρος Aleksandrs Antonenko και ο βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς, δίνουν ραντεβού στο Μέγαρο, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό γκαλά με άριες και ντουέτα από γνωστά λυρικά έργα των Verdi, Leoncavallo, Ponchielli, Puccini και άλλων συνθετών. Τους πλαισιώνει η ΚΟΑ. Διευθύνει ο διακεκριμένος μαέστρος Μίλτος Λογιάδης.

Μegaron Podcasts

To «ραδιόφωνο» του Μεγάρου

Μια νέα πρωτοβουλία που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε αυτές τις μεταδόσεις, με την προτροπή της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, παρουσιάζονται ηχογραφήσεις-συνεντεύξεις ελλήνων μουσικών (Στάθης Καραπάνος & Τριαντάφυλλος Λιώτης, Διονύσης Γραμμένος & Αλεξία Μουζά, Κάρολος Ζουγανέλης κ.ά.).

Οι ακροατές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ακούσουν ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις διαπρεπών προσωπικοτήτων από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και της διανόησης, όπως, μεταξύ άλλων, του φυσικού Δημήτρη Νανόπουλου, του φιλόσοφου Στέλιου Ράμφου, της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου, της ιστορικού τέχνης Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα κ.λπ.

Το Μέγαρο των παιδιών

Ένας ακόμη επιτυχημένος κύκλος που απευθύνεται στο παιδικό και νεανικό κοινό μέσα από συναυλίες, παραστάσεις, φεστιβάλ και εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους.

Το αγαπημένο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (14 – 22.11.2020) έρχεται φέτος διαδικτυακά στο www.athicff.com σε μια digital εκδοχή, με πιο διευρυμένο πρόγραμμα από κάθε άλλη χρονιά. Ταξιδεύοντας από ένα απομονωμένο σχολείο στα Ιμαλάια μέχρι το πιο ανέλπιστο ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Νότια Αφρική, συστήνει στους θεατές του καθημερινούς αλλά αξέχαστους ήρωες όλων των εθνικοτήτων, φύλων και φυλών. Με την επιστροφή των δημοφιλών ενοτήτων Μικρά για τα Μικρά και Ζωηροί φίλοι (για παιδιά έως 8 ετών), την έμφαση σε ταινίες με θέματα από το περιβάλλον ως το σκέιτ, τα εγκαίνια μιας ζώνης θρίλερ για εφήβους, αλλά και άλλες διαδικτυακές δράσεις, το φετινό Φεστιβάλ ετοιμάζεται να προσφέρει συναρπαστική ψυχαγωγία, καθώς ανοίγει διάλογο με τα παιδιά όλης της Ελλάδας για τα πιο ενδιαφέροντα και επίκαιρα ζητήματα που τα απασχολούν. Το 3ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Δωρητής: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παραγωγή: Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας. Συμπαραγωγή: Neda Film – ΜΜΑ.

Οι πρωινές κυριακάτικες συναυλίες, τις οποίες έχουν αγκαλιάσει μικροί και μεγάλοι, αποτελούν πλέον καθιερωμένο θεσμό του Μεγάρου. Η αυλαία ανοίγει τον Νοέμβριο (29.11.2020) με το Pastoral Project που βασίζεται στην «Ποιμενική» Συμφωνία του Ludwig van Beethoven. Με αφορμή τις «ιδέες» της, τα παιδιά που έλαβαν μέρος στον ομώνυμο διαγωνισμό εικαστικής δημιουργίας, θα δουν τα έργα τους να προβάλλονται σε αυτή την κυριακάτικη πρωινή συναυλία, στην οποία η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα ερμηνεύσει τη διάσημη σύνθεση του σπουδαίου μουσουργού. Την επιμέλεια, τα κείμενα και την παρουσίαση έχει αναλάβει η Σοφία Τοπούζη. Διευθύνει ο Μιχάλης Οικονόμου, ένας από τους πιο αξιόλογους μαέστρους της γενιάς του.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μεγάρου εμπλουτίζονται φέτος με παραγωγές που υλοποιούνται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της καλλιτεχνικής παραγωγής λόγω του COVID-19.

Έτσι, τον Νοέμβριο (1.11.2020) παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Όλα είναι όπερα!», μέσα από το οποίο μικροί και μεγάλοι θα μάθουν τα μυστικά της μουσικής, της όπερας, των οργάνων, αλλά και όλα τα επαγγέλματα που συνεργάζονται σε μια σκηνική παραγωγή. Το πρότζεκτ βασίζεται σε μια ιδέα της Μιχαέλλας Χατζηαγγέλου, η οποία υπογράφει το κείμενο και τη δραματουργία, ενώ την επιμέλεια του εκπαιδευτικού υλικού έχει η Σοφία Τοπούζη. Η σκηνοθετική και σκηνογραφική επιμέλεια είναι του Ηλία Καρελλά. Το οπτικό υλικό σκηνοθέτησε η Ιωάννα Γιαννούλη, ενώ η διεύθυνση φωτογραφίας είναι του Αλέξανδρου Τσερέπα. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Δημήτρης Μακαλιάς και Αντιγόνη Ψυχράμη καθώς και οι τραγουδιστές Όλγα Παπακωνσταντίνου και Γιάννης Καλύβας. Τη μουσική προετοιμασία και συνοδεία έχει αναλάβει ο Γιάννης Αερινιώτης.

«Παραμύθια για όλα τα παιδιά!» είναι ο τίτλος του επόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος που πραγματοποιείται τον Δεκέμβριο (12.12.2020) στο Μέγαρο με την αρωγή του ΥΠΠΟΑ. Σε αυτό το παραμύθι με μουσική που καταφέρνει να μιλήσει σε όλους, η αφήγηση γίνεται ταυτόχρονα στην Ελληνική και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ενώ θα προηγηθεί ακουστική περιγραφή για παιδιά με προβλήματα όρασης. Το κείμενο του παραμυθιού έγραψαν ο Κοσμάς Λαμπίδης και οι Σπύρος & Σταύρος Ρουμελιώτης, ενώ τους στίχους και τη μουσική των τραγουδιών υπογράφουν οι Κοσμάς Λαμπίδης και Σπύρος Ρουμελιώτης. Σε ρόλο αφηγήτριας αλλά και τραγουδίστριας, η Μαρία Παπαγεωργίου. Μαζί της τραγουδούν και συνοδεύουν οι Κοσμάς Λαμπίδης (νέι, κρουστά) και Σταύρος Ρουμελιώτης (κιθάρες, κρουστά). Οι ενδογλωσσικοί υπέρτιτλοι με υποκατάσταση του ακουστικού καναλιού και εισαγωγική ακουστική και απτική περιγραφή είναι της Εμμανουέλας Πατηνιωτάκη. Την ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα έχει αναλάβει η Θεοδώρα Τσαποΐτη.

Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μεγάρου συμπληρώνεται από το μουσικoκινητικό εργαστήριο για παιδιά Boomwhackers! (15.11 & 6.12.2020) που περιλαμβάνει δύο διαφορετικά τμήματα: το πρώτο απευθύνεται σε ηλικίες από 6 έως 8 ετών, και το δεύτερο από 9 έως 12 ετών. Οι μουσικοί σωλήνες boomwhackers μετατρέπονται με τη βοήθεια της ομάδας Novel Vox όχι μόνο σε πολύχρωμα σπαθιά, ατίθασα άλογα, μαγικά ραβδάκια και ανθρωπόμορφα δέντρα, αλλά και στα πιο πρωτότυπα μουσικά όργανα, σε ένα εργαστήριο για παιδιά στο οποίο δεν απαιτούνται μουσικές γνώσεις.

Παράλληλα, από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021, λειτουργεί για τρίτη χρονιά η Τάξη εκκλησιαστικού οργάνου του Ωδείου Αθηνών, δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές να μελετούν τακτικά στα όργανα του Μεγάρου. Διδάσκει η Ουρανία Γκάσιου, διακεκριμένη οργανίστα με διεθνή παρουσία και επιμελήτρια των εκκλησιαστικών οργάνων του ΜΜΑ.

Γέφυρες

Ο ιδανικός χώρος έκφρασης της καλλιτεχνικής ελευθερίας

Δίνοντας βήμα σε πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες και έμφαση στις νέες συνεργασίες, οι Γέφυρες επιστρέφουν στις 18.11.2020 με μια γιορτινή συναυλία, στην οποία εμφανίζονται τα καλύτερα από τα εκατό και πλέον σύνολα που ξεχώρισαν στις ακροάσεις του θεσμού Ανοιχτές Πλατφόρμες – Το Μέγαρο ακούει. Συμμετέχουν: Choir on the Stairs, Fle[x] String Ensemble, Guitar-4tune, 8tetto, The Music Virus.

Τα καλύτερα Χριστούγεννα είναι στο Μέγαρο!

Το φετινό γιορτινό ταξίδι αρχίζει με την παρουσίαση για πρώτη φορά στην Ελλάδα της θεατρικής διασκευής της «Υπέροχης ζωής» [«It’ s a Wonderful Life»] του Frank Capra, μιας από τις πιο κλασικές χολιγουντιανές ταινίες με θέμα τα Χριστούγεννα (19 – 30.12.2020). Η Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη μετατρέπεται σε ζωντανό ραδιοτηλεοπτικό στούντιο της δεκαετίας του 1940, όπου επτά ηθοποιοί και μια μεγάλη τζαζ ορχήστρα ζωντανεύουν την υπόθεση του φιλμ. Ερμηνεύουν: Γιώργος Κιμούλης, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Σμαράγδα Καρύδη. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Καλαβριανός. Τους ηθοποιούς πλαισιώνει η Athens Collective Orchestra. Την καλλιτεχνική διεύθυνση και την ενορχήστρωση έχει αναλάβει ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης. Συμπαραγωγή: Λυκόφως – ΜΜΑ.

Την ίδια περίοδο (19 – 30.12.2020), μικροί και μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν ένα ακόμη διασκεδαστικό ταξίδι στον κόσμο του θεάτρου σκιών, μέσα από την ολοκαίνουργια χριστουγεννιάτικη μουσική κωμωδία «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στη Σκάλα του Μιλάνου» του Ηλία Καρελλά. Ο γνωστός σκιοπαίχτης επιστρέφει για όγδοη συνεχή χρονιά στο Μέγαρο με μια ανεπανάληπτη περιπέτεια γεμάτη χιούμορ και πασίγνωστες μελωδίες από τον κόσμο της όπερας! Συμπαραγωγή: Θίασος Ηλία Καρελλά – ΜΜΑ.

Την τιμητική του έχει ο βασιλιάς των μουσικών οργάνων λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα (20.12.2020)! Η Ουρανία Γκάσιου, η οργανίστα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και της Γαλλικής Προτεσταντικής Εκκλησίας του Λονδίνου, μια βραβευμένη δεξιοτέχνις με πάμπολλες εμφανίσεις σε ιστορικούς καθεδρικούς ναούς και σε ονομαστές αίθουσες συναυλιών του εξωτερικού, μάς ξεναγεί σε ένα μαγικό γαλαξία 6.000 αυλών. Μαζί της, ο τρομπετίστας Δημήτρης Γκόγκας και ο τρομπονίστας Ανδρέας-Ρολάνδος Θεοδώρου. Θα ερμηνεύσουν έργα J. S. Bach, Franck, Hakim, Widor κ.ά.

Με τον «Μεσσία» του Händel, το απόλυτο χριστουγεννιάτικο must, υποδέχονται Οι Μουσικοί της Καμεράτας – Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής τις φετινές γιορτές (23.12.2020). Το βραβευμένο αθηναϊκό σύνολο ερμηνεύει τον «Μεσσία» σε όργανα εποχής, πάντα υπό τη μουσική καθοδήγηση του διεθνώς αναγνωρισμένου μαέστρου Γιώργου Πέτρου, και ξανασυναντά στη σκηνή της Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης τέσσερις μονωδούς που, εδώ και χρόνια, υπηρετούν πιστά το μπαρόκ ρεπερτόριο: τη σοπράνο Μυρσίνη Μαργαρίτη, τον κόντρα τενόρο Xavier Sabata, τον τενόρο Βασίλη Καβάγια και τον μπάσο Χριστόφορο Σταμπόγλη. Συμπαραγωγή: Άννα Γιώτη ΜΟΝ. ΙΚΕ – ΜΜΑ.

Η εορταστική πρόταση του Μεγάρου για όλη την οικογένεια φέτος έχει τίτλο «Ταξιδεύοντας στον κόσμο τα Χριστούγεννα» (26 – 27.12.2020). Μέσα από αυτή την παραγωγή, η οποία υλοποιείται με την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της καλλιτεχνικής παραγωγής λόγω του COVID-19, ανοίγει ένα μαγικό καλειδοσκόπιο με μουσικές και ρυθμούς από τις χώρες-σταθμούς του ταξιδιού. Το πρωτότυπο κείμενο έγραψε η Εύη Γεροκώστα. Οι ενορχηστρώσεις και οι μουσικές γέφυρες είναι του Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Η σκηνοθετική επιμέλεια είναι της Σεσίλ Μικρούτσικου, και οι φωτισμοί του Τάσου Παλαιορούτα. Σε ρόλο αφηγητή, ο Μάκης Παπαδημητρίου. Συμμετέχουν η Παιδική και εφηβική χορωδία Rosarte (Ρόζη Μαστροσάββα, διδασκαλία και διεύθυνση χορωδίας) και Οι Μουσικοί της Καμεράτας – Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής (μουσική διεύθυνση: Νίκος Τσούχλος).

Εορταστικό γκαλά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στις 30.12.2020! Μια μεθυστική βραδιά που ρέει σαν τη σαμπάνια στο ποτήρι… Ένας λαμπερός μουσικός επίλογος για τη χρονιά που φεύγει και ένα μελωδικό καλωσόρισμα για το νέο έτος με τις υπέροχες φωνές τριών ελλήνων μονωδών με διεθνή διαπιστευτήρια: της σοπράνο Χριστίνας Πουλίτση, του βαρύτονου Τάση Χριστογιαννόπουλου και του μπάσου Χριστόφορου Σταμπόγλη. Στο πρόγραμμα, άριες και αποσπάσματα από όπερες των Bellini, Bizet, de Falla, Donizetti, Gounod και Verdi. Στο πόντιουμ της ΚΟΑ, ο Κορνήλιος Μιχαηλίδης. Συμπαραγωγή: ΚΟΑ – ΜΜΑ.

Νοέμβριος και Δεκέμβριος με Παλαιά Μουσική

Στις 11.11.2020 το εξειδικευμένο σύνολο παλαιάς μουσικής Ex Silentio δίνει την ευκαιρία στο κοινό να εξοικειωθεί, μέσα από τη συναυλία «Στο φθινόπωρο του Βυζαντίου», με έργα των Guillaume Dufay, Johannes Legrant και Μανουήλ Χρυσάφη, που σηματοδοτούν τις ιδιαίτερες σχέσεις της Δύσης με το Βυζάντιο, κατά τα ύστερα κρίσιμα χρόνια της Αυτοκρατορίας. Συμμετέχουν: η υψίφωνος Φανή Αντωνέλου (cantus), η μεσόφωνος Θεοδώρα Μπάκα (cantus), η σολίστ της βιέλας Φανή Βοβώνη, ο σολίστ της βιέλας και της βιόλας ντα γκάμπα Δημήτρης Τίγκας, ο βαρύτονος Νίκος Ζιάζιαρης (tenor), ο ψάλτης Αντώνης Αετόπουλος και ο Δημήτρης Κούντουρας (μουσική διεύθυνση και μεσαιωνικά φλάουτα). Το σύνολο Ex Silentio ερμηνεύει αυτή τη σπάνια μουσική με αντίγραφα οργάνων της εποχής.

Ο κύκλος Παλαιά Μουσική συνεχίζεται με μια ξεχωριστή βραδιά που τιτλοφορείται «La Stravaganza Greca: Follia» (1.12.2020). Είναι αφιερωμένη σε σπάνιες συνθέσεις κορυφαίων εκπροσώπων του ιταλικού Μπαρόκ (Vivaldi, Gabrelli, Corelli, Tartini, Frescobaldi κ.ά.) που παρουσιάζουν τα μέλη του γνωστού σχήματος προκλασικής μουσικής La Stravaganza Greca. Συμμετέχουν: Σίμος Παπάνας (μπαρόκ βιολί), Δήμος Γκουνταρούλης (τετράχορδο πίκολο βιολοντσέλο [τενόρο] και μπαρόκ βιολοντσέλο), Άγγελος Λιακάκης (μπαρόκ βιολοντσέλο), Θεόδωρος Κίτσος (θεόρβη, μπαρόκ κιθάρα) και Μάρκελλος Χρυσικόπουλος (τσέμπαλο).

Beethoven 2020

Ο κύκλος που άνοιξε την προηγούμενη σεζόν με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου γερμανού μουσουργού, ολοκληρώνεται με συναυλίες, ρεσιτάλ, θεατρικές παραστάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες εκδηλώσεις, στις οποίες λαμβάνουν μέρος καταξιωμένοι έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες.

Στις 10.10.2020, ο σπουδαίος Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με τον φημισμένο πιανίστα Enrico Pace σε μια βραδιά του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής αφιερωμένη στις σονάτες για βιολί και πιάνο του Beethoven. Ο διεθνούς φήμης βιρτουόζος πιανίστας Μαρτίνος Τιρίμος δίνει δύο ρεσιτάλ (14.10.2020 και 12.12.2020, αποκλειστικός χορηγός ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) με μεγάλα και σπάνια έργα του Ludwig van Beethoven, όπως, μεταξύ άλλων, η Φαντασία σε σολ ελάσσονα, οι Σονάτες για πιάνο αρ. 29 («Hammerklavier»), 30, 31 και 32, ενώ ο διακεκριμένος έλληνας σολίστ Τίτος Γουβέλης ερμηνεύει στις 21.10.2020 ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα της πιανιστικής φιλολογίας, τις Παραλλαγές Diabelli. Στις 4.12.2020 η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τον κορυφαίο μαέστρο Λουκά Καρυτινό, συναντά το διακεκριμένο Swiss Piano Trio στο διπλό αφιέρωμα Beethoven 250 χρόνια – 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Σισιλιάνου (συμπαραγωγή ΚΟΑ – ΜΜΑ). Λίγες μέρες αργότερα (10.12.2020), ο βαρύτονος Δημήτρης Τηλιακός, ένας από τους πιο σημαντικούς λυρικούς ερμηνευτές της γενιάς του, παρουσιάζει μια βραδιά lieder αφιερωμένη στους κύκλους τραγουδιών «Στη μακρινή αγαπημένη» του Ludwig van Beethoven, «Ο έρωτας του ποιητή» του Robert Schumann καθώς και σε τραγούδια του Franz Schubert. Tον πλαισιώνει μουσικά ο γνωστός σολίστ του πιάνου Γιάννης Τσανακαλιώτης. Ο κύκλος Beethoven 2020 ολοκληρώνεται με την «Αθάνατη Αγαπημένη», μια παράσταση που επιχειρεί να απαντήσει στον διαχρονικό γρίφο της μούσας του Beethoven (15.12.2020). Λαμβάνουν μέρος: Μίνα Πολυχρόνου (σοπράνο), Άρτεμις Μπόγρη (μετζοσοπράνο), Νεφέλη Μούσουρα (πιάνο) και Μάγδα Μαυρογιάννη (μουσικό αναλόγιο, κείμενο, σκηνική επιμέλεια).

Megaron Underground

Θέατρο @ Megaron Underground

Η Όλια Λαζαρίδου ζωντανεύει στο Υποσκήνιο Β΄ της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη τα «Έξι μονόπρακτα» του 1978 σε ένα μικρό αφιέρωμα στην Έλλη Λαμπέτη. Σκηνοθετεί ο Γιώργος Νανούρης (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2020, βλ. Θέατρο στο Μέγαρο).

Μουσική @ Megaron Underground

Τρεις αξιόλογοι σολίστ συμπράττουν στη βραδιά αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής δωματίου με τίτλο «Orange – Blue – Green» (28.11.2021). Μια συναρπαστική βουτιά στο άγνωστο, με οδηγό το μουσικό ένστικτο του τσελίστα Δήμου Γκουνταρούλη, του κοντραμπασίστα Νεκτάριου Καραντζή και του ντράμερ και σολίστ των κρουστών Χρήστου Γερμένογλου.

Και ακόμα μην χάσετε…

· Στις 12 και 13.10.2020 την «Ιστορία του στρατιώτη», το αριστούργημα του

Igor Stravinsky σε κείμενο του Charles Ferdinand Ramuz, η μεφιστοφελική υπόθεση του οποίου κρατά από έναν λαϊκό ρωσικό μύθο. Ανεβαίνει σε σκηνοθεσία-μετάφραση του καταξιωμένου συγγραφέα και σκηνοθέτη Χριστόφορου Χριστοφή, σε εικαστική επιμέλεια και κοστούμια της Εριέττας Βορδώνη και σε χορογραφία της Έρσης Πήττα. Πρωταγωνιστούν: Κατερίνα Διδασκάλου, Γιώργος Χρανιώτης, Παναγιώτης Γεωργούλας, Ελισάβετ Δελάκα. Τα μουσικά μέρη ερμηνεύει επταμελές σύνολο υπό τη διεύθυνση του Ραφαήλ Πυλαρινού.

· Το ρεσιτάλ (15.10.2020) του βιολονίστα Domenico Nordio και του πιανίστα Οrazio Sciortino. Οι δύο ιταλοί βιρτουόζοι που εμφανίζονται ανά τον κόσμο, προτείνουν στο κοινό μια διαφορετική εμπειρία ακρόασης, στην οποία οι μουσικοί γίνονται σκηνοθέτες και πρωταγωνιστές ενός συλλογικού έργου. Θα ακουστούν συνθέσεις Dallapiccola, Brahms και Prokofiev. Η εμφάνισή τους στην Αθήνα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

· Τις «Παραλλαγές Goldberg» του Johann Sebastian Bach, μια από τις σπουδαιότερες συνθέσεις στην ιστορία της μουσικής. Θα τις ερμηνεύσει η Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος στις 2.11.2020. Η ελληνίδα πιανίστα με τη σημαντική διεθνή καριέρα εξειδικεύεται στο συγκεκριμένο ρεπερτόριο, ενώ οι δισκογραφικές καταθέσεις της σε έργα Μπαχ έχουν αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές.

· Την παράσταση «JCh68» (9.11.2020). Με την παραγωγή αυτή ολοκληρώνεται το αφιέρωμα στον Γιάννη Χρήστου, από τον θάνατο του οποίου συμπληρώθηκαν φέτος 50 χρόνια. Το Ergon Ensemble, ένα ελληνικό σύνολο εξειδικευμένο στη μουσική του 20ού και 21ου αιώνα, ερμηνεύει τρία έργα που γράφτηκαν όλα το 1968, κατά την τελευταία δημιουργική περίοδο του πρωτοποριακού συνθέτη. Παρουσιάζονται σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του διακεκριμένου ηθοποιού Αργύρη Ξάφη. Τα μέρη για βαρύτονο αποδίδει φωνητικά ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, ένας μονωδός με λαμπρή πορεία στα λυρικά θέατρα του εξωτερικού. Διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης.

· Τους Μουσικούς της Καμεράτας – Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής (σε όργανα εποχής) και τον διεθνώς αναγνωρισμένο μαέστρο Γιώργο Πέτρου (21.11.2020). Στη συναυλία τους προσεγγίζουν με υποδειγματικό τρόπο μερικά από τα ομορφότερα διαμάντια του προκλασικού ρεπερτορίου, τις «Τέσσερις ορχηστρικές σουίτες» του Johann Sebastian Bach. Συμπαραγωγή: Άννα Γιώτη ΜΟΝ. ΙΚΕ – ΜΜΑ.

· Μια βραδιά μουσικής δωματίου (23.11.2020) με δύο αξιόλογους έλληνες σολίστ, τον τσελίστα Κωνσταντίνο Σφέτσα και τον πιανίστα Στέφανο Θωμόπουλο. Στο πρόγραμμά τους, διάσημες σονάτες των Brahms και Rachmaninov αλλά και τρία έργα ελλήνων συνθετών που γράφτηκαν ειδικά για το ρεσιτάλ τους στο Μέγαρο.

· Tη συναυλία της νεοσύστατης Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (17.12.2020), η οποία από φέτος προστίθεται στις resident orchestras του Μεγάρου, με έργα Shostakovich, Rachmaninov και Tchaikovsky. Σολίστ, η καταξιωμένη πιανίστα Anna Fedorova. Στο πόντιουμ ο ανερχόμενος αρχιμουσικός Διονύσης Γραμμένος. (Συμπαραγωγή: ΕΛΣΟΝ – ΜΜΑ).

· Και όπως τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος θα είναι κοντά μας με συναυλίες και εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ και ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής.

Ιανουάριος – Ιούλιος 2021

1991 – 2021: 30 χρόνια Μέγαρο

1821 – 2021: 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Το 2021 είναι ένα έτος με διπλό επετειακό χαρακτήρα, καθώς το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας, και η Ελλάδα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Τα δύο αυτά γεγονότα αποτελούν ιδανική ευκαιρία για το κοινό να απολαύσει –ή και να γνωρίσει– μεγάλα ονόματα από τον χώρο των τεχνών, μέσα από τις εξαιρετικές παραγωγές που ετοιμάζει το ΜΜΑ.

Από τις εκδηλώσεις του πρώτου εξαμήνου του 2021 ξεχωρίζουν οι εξής:

30 χρόνια Μέγαρο

Στις εορταστικές μουσικές εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια του Μεγάρου έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν κορυφαίοι σολίστ (βλ. παραπάνω Μεγάλοι Ερμηνευτές) από όλο τον κόσμο· ανάμεσά τους και ο Ισπανός Juan de la Rubia, ο δεξιοτέχνης οργανίστας της Βασιλικής της Sagrada Familia της Βαρκελώνης που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα (20.2.2021). Στη μεγάλη γιορτή για τα γενέθλια του ΜΜΑ λαμβάνουν επίσης μέρος περιζήτητες ορχήστρες από το εξωτερικό, όπως η Philharmonia Orchestra London με τον Esa Pekka Salonen (2.2.2021, χορηγός ALPHA BANK), η Φιλαρμονική του Μονάχου υπό τον Valery Gergiev (22 & 23.3.2021, η μετάκληση πραγματοποιείται με τη γενναιόδωρη υποστήριξη της κυρίας Aline Foriel-Destezet), η musicAeterna με τον Θεόδωρο Κουρεντζή (22.4.2021) και η Φιλαρμονική της Αγίας Πετρούπολης (15 & 16.5.2021) με τον Yuri Temirkanov στο πόντιουμ.

Στο πρόγραμμα των επετειακών συναυλιών συγκαταλέγεται επίσης το ρεσιτάλ του αμερικανικού Κουαρτέτου Εγχόρδων Emerson (16.3.2021), που θεωρείται ένα από τα καλύτερα σχήματα μουσικής δωματίου παγκοσμίως.

Με τη δημιουργία «Salema Revisited» γιορτάζει ο διεθνής έλληνας χορογράφος Αντώνης Φωνιαδάκης τα τριαντάχρονα του Μεγάρου (15 & 16.4.2021). Πρόκειται για ένα ταξίδι στην ένταση και στον παλμό της μουσικής και των χορών της Κρήτης, που είναι και ο τόπος καταγωγής του Φωνιαδάκη. Συνταξιδιώτες του, οι μουσικοί Γιώργος Σκορδαλός και Γιώργος Μανωλάκης. Τους φωτισμούς υπογράφει ο Σάκης Μπιρμπίλης, και τα κοστούμια ο Τάσος Σοφρωνίου.

200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Με τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν», την ανυπέρβλητη ποιητική σύνθεση του Διονυσίου Σολωμού που μελοποίησε ο Νικόλαος Μάντζαρος, ανοίγει ο εορταστικός κύκλος εκδηλώσεων 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Θα τον ερμηνεύσουν οι εξαίρετοι τραγουδιστές του ανδρικού φωνητικού συνόλου ΜΕIΖΟΝ ΕΝSEMBLE (24.2.2021).

Ακολουθεί η πρώτη πανελλήνια παρουσίαση (27.2.2021) του μουσικού ιστορικού δράματος «Το κάλεσμα του Προμηθέα» σε κείμενο του σπουδαίου συγγραφέα και σκηνοθέτη Χριστόφορου Χριστοφή και σε μουσική του διάσημου συνθέτη Νίκου Ξανθούλη, ο οποίος έχει αναλάβει επίσης τη διεύθυνση ορχήστρας.

Eπιπλέον, τον Ιανουάριο του 2021 αρχίζουν οι παραστάσεις της νέας εκπαιδευτικής συμπαραγωγής για παιδιά του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με τον Θίασο Σκιών Ηλία Καρελλά. Τιτλοφορείται «1821 σκιές» και είναι εμπνευσμένη από την Eλληνική Επανάσταση. Συμμετέχει η Αρετή Κετιμέ (φωνή, σαντούρι).

Σύγχρονη Μουσική @Megaron Underground

To Υποσκήνιο Β΄ της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη μεταμορφώνεται σε ερευνητικό και μουσικό «αντιδραστήρα» στις 23.2.2021 και υποδέχεται το πρωτότυπο πρότζεκτ ευρωπαϊκών διαστάσεων ΕXOrgue με τρία σύνολα από τη Γαλλία και την Ελλάδα, τέσσερις συνθέτες και ένα πρωτότυπο εκκλησιαστικό όργανο με αποσπώμενα μέρη! Ονομάζεται «Organous» και επινοήθηκε και κατασκευάστηκε από τον πειραματικό οργανοποιό Léo Maurel. Το πρότζεκτ περιλαμβάνει τρία εργαστήρια: τα δύο πρώτα φιλοξενούνται στη Γαλλία, ενώ το τρίτο στην Αθήνα. Το τρίτο και τελευταίο εργαστήριο θα κλείσει με μια συναυλία στην οποία θα παρουσιαστούν συνθέσεις Durupt, Fernandez, Rodrigo και Μαρκέα. Το project ΕΧΟrgue πραγματοποιείται με την υποστήριξη των DRAC Île-De-France, DRAC Grand Est, Région Grand Est, Ville de Strasbourg, SACEM, SPEDIDAM, FONPEPS, Le Château Ephémère, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (υποστήριξη περιοδειών ARTefacts ensemble) και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Περισσότερη σύγχρονη μουσική,…

… αυτή τη φορά στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, από το Σύνολο Φεστιβάλ Ιονίων (5.3.2021), ένα σχήμα γνώριμο στο κοινό του Μεγάρου από προηγούμενη εμφάνισή του, στην οποία είχε παρουσιάσει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε συνθέτες του 20ού αιώνα. Το Σύνολο ιδρύθηκε πριν από μερικά χρόνια στην Κέρκυρα και συνεργάζεται στενά με τη Διεθνή Ακαδημία του Ensemble Modern της Φραγκφούρτης (IEMA).

Γέφυρες 2021

Από το πρόγραμμα του 2021 ξεχωρίζουν το αφιέρωμα στον ουκρανό πιανίστα και δημιουργό της Συνεχούς Μουσικής Lubomyr Melnyk (19.5.2021, συμπαραγωγή: The Hub Events – ΜΜΑ) και η απρόσμενη συνάντηση της κρητικής παράδοσης με την μπαρόκ μουσική στη συναυλία των Γιώργου, Νίκου, Άδωνη και Απολλωνίας Ξυλούρη με το διάσημο Netherlands Brass Ensemble (25.5.2021). Η εμφάνισή τους πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ολλανδίας. Συμπαραγωγή: Ενέργειες Τέχνης και Πολιτισμού – ΜΜΑ. Καλλιτεχνικός προγραμματισμός και επιμέλεια της σειράς Γέφυρες: Δημήτρης Μαραγκόπουλος.

Θέατρο στο Μέγαρο

«Ηρόδοτος Δραματικός: Σαλαμίνα»

Με αφορμή τη συμπλήρωση, το 2020, 2.500 χρόνων από τις μεγάλες ιστορικές μάχες στις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα (480 π.Χ.), η αρχαία εποποιία, όπως την κατέγραψε ο «πατέρας της ιστορίας» Ηρόδοτος, αναβιώνει σε δραματοποιημένη μορφή στο θεατρικό έργο του Γιάννη Λιγνάδη «Ηρόδοτος Δραματικός: Σαλαμίνα» (15 – 30.5.2021). Σκηνοθετεί ο Φωκάς Ευαγγελινός. Συμπαραγωγή: Dramaticus – ΜΜΑ.

Rising Stars are back!

Το 2021, o κορυφαίος καλλιτεχνικός θεσμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής – ECHO Rising Stars που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους έλληνες φιλόμουσους, επιστρέφει για δύο ημέρες στο ΜΜΑ, δίνοντας και πάλι στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τους μελλοντικούς σταρ της διεθνούς μουσικής σκηνής (27 – 28.3.2021).

«Η Μαρία Φαραντούρη τραγουδάει τους ποιητές μας»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, το Μέγαρο έχει προγραμματίσει δύο ξεχωριστές βραδιές (19 & 20.3.2021) με τη μεγάλη ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη και τον καταξιωμένο ηθοποιό Δημήτρη Καταλειφό.

Μέγαρο ξανά με γνωστούς –αλλά και νέους– κύκλους

και με πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα για μικρούς και μεγάλους

Την επόμενη χρονιά συνεχίζονται επίσης κύκλοι που έχουν αγαπηθεί από το κοινό (Adagio, Μεγάλες Ορχήστρες – Μεγάλοι Μαέστροι, Μεγάλοι Ερμηνευτές, Μουσικά Πορτρέτα, Παλαιά Μουσική, Γέφυρες, Το Μέγαρο των παιδιών κ.ά.), αλλά και οι εκπαιδευτικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους καθώς και τα παιδικά εργαστήρια του ΜΜΑ.

Μουσικά Πορτρέτα

Η σύγχρονη ελληνική δημιουργία έχει τη δική της θέση στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, όπου φιλοξενούνται το 2021 δύο συναυλίες υπό τον κοινό τίτλο «Ο επαναπατρισμός της Διασποράς». Στην πρώτη συναυλία (3.2.2021) θα ακουστούν από το Ergon Ensemble έργα Χατζή, Μηνακάκη, Κόκορα και Σταφυλάκη, ενώ στη δεύτερη (21.4.2021) συνθέσεις Ψαθά, Δεληγιάννη, Ανδρικόπουλου και Τσουπάκη.

Παλαιά Μουσική

«Τhe Reed Project» τιτλοφορείται η συναυλία του Ventus Ensemble (26.1.2021) με έργα παλαιάς μουσικής, τα οποία παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα με έναν ιδιαίτερο συνδυασμό οργάνων, αλλάζοντας τη σύσταση του κλασικού κουιντέτου ξύλινων πνευστών και χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, σαξόφωνο και μπάσο κλαρινέτο στη θέση του γαλλικού κόρνου και του φλάουτου. Στο πρόγραμμα της βραδιάς, μεταγραφές σημαντικών έργων μπαρόκ συνθετών (des Près, Ockeghem, Gesualdo, Byrd, Corelli, Rameau).

Ένας εμβληματικός πίνακας του σπουδαίου ισπανού ζωγράφου Diego Velázquez, οι «Meninas» [«Οι δεσποινίδες των τιμών»], γίνεται αφορμή για ένα ασυνήθιστο ταξίδι στο μουσικό σύμπαν του 17ου αιώνα, και συγκεκριμένα στην εποχή της βασιλείας του Φιλίππου Δ΄, ο οποίος λάτρευε το θέατρο και ήταν ενθουσιώδης συλλέκτης έργων τέχνης. Ξεναγοί μας, τέσσερις έλληνες μουσικοί αφοσιωμένοι στην παλαιά μουσική: η Θεοδώρα Μπάκα (μέτζο σοπράνο), ο Αλέξανδρος Ιωάννου (κρουστά), ο Δημήτρης Τίγκας (βιολόνε, μπαρόκ κιθάρα) και ο Θεόδωρος Κίτσος (μπαρόκ κιθάρες, θεόρβη, καλλιτεχνική επιμέλεια). Στη συναυλία Las meninas «η μουσική πίσω από τον πίνακα» (9.3.2021) ακούγονται έργα αντιπροσωπευτικών συνθετών της χρυσής εποχής της Ισπανίας (Hidalgo, Marín και Sanz).

Αdagio – Μουσική για τις μέρες του Πάσχα

Ένας κύκλος-θεσμός που έχει αφήσει τη δική του σφραγίδα στο πολιτιστικό τοπίο της Μεγάλης Εβδομάδας και έχει αγαπηθεί από τους θεατές που επιθυμούν να βιώσουν το μήνυμα του Θείου Πάθους μέσα από κατανυκτικές μουσικές εμπειρίες. Στις 25.4.2021, η οργανίστα του Μεγάρου Ουρανία Γκάσιου συναντά τους Μαΐστορες της Ψαλτικής (χοράρχης: Αχιλλέας Χαλδαιάκης) στη συναυλία «Από το Πάθος στην Ανάσταση, σ’ Ανατολή και Δύση», στην οποία η βυζαντινή υμνογραφία συνδυάζεται με δυτικότροπα έργα για εκκλησιαστικό όργανο. Συμμετέχει η μετζοσοπράνο Μαρίτα Παπαρίζου.

Σε μια ιδιαίτερη βραδιά αφιερωμένη στην προκλασική μουσική με τίτλο «Εν ωδαίς μεγαλύνομεν», το σύνολο Εx Silentio (26.4.2021) που ειδικεύεται στην ιστορικά τεκμηριωμένη ερμηνεία της Παλαιάς Μουσικής, αναδεικνύει σε όργανα εποχής ή πιστά αντίγραφά τους καντάτες, ωδές και κοντσέρτα του Μπαρόκ, προσαρμοσμένα στο κλίμα του Πάσχα, με την υπογραφή των J.C. Bach, Biber, Händel, Purcell και Vivaldi. Συμμετέχουν: Θεοδώρα Μπάκα (μεσόφωνος), Δημήτρης Κούντουρας (φλάουτο με ράμφος, μπαρόκ φλάουτο, διεύθυνση).

Στη συναυλία «Ένα κεράκι αφτούμενο εκράτου κι έσβησέ μου», ο Λουδοβίκος των Ανωγείων (27.4.2021), τραγουδώντας και παίζοντας μαντολίνο, ανθολογεί και ερμηνεύει κρητικά μοιρολόγια και θρηνητικά τραγούδια της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, πλαισιωμένος από εξαίρετους καλλιτέχνες.

Το φετινό Adagio κορυφώνεται στις 28.4.2021 με τη μεγαλειώδη Missa Solemnis του Beethoven, ένα από τα σπουδαιότερα συνθετικά του επιτεύγματα. Παρουσιάζεται από την ΚΟΑ υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου αρχιμουσικού Christoph Poppen. Στα σολιστικά φωνητικά μέρη, οι λυρικοί τραγουδιστές Karen Leiber, Ingeborg Danz, Jenish Ysmanov, Πέτρος Mαγουλάς. Συμμετέχoυν οι Χορωδίες της ΕΡΤ και του Δήμου Αθηναίων. Συμπαραγωγή: ΚΟΑ – ΜΜΑ.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Το 2021, αγαπημένες εκπαιδευτικές δράσεις όπως «Η Κλειώ ταξιδεύει στον μουσικό χωροχρόνο» και «Γνωρίστε το εκκλησιαστικό όργανο», συνδυάζονται με νέα εργαστήρια μουσικής και εικαστικών για παιδιά, αλλά και με εργαστήρια ενηλίκων (ImproLab – Εργαστήριο μουσικού αυτοσχεδιασμού για μέλη του προγράμματος απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων).

Στα καινούργια εκπαιδευτικά προγράμματα συγκαταλέγονται επίσης οι συναυλίες κλασικής μουσικής για συμφωνική ορχήστρα και stand-up κωμικό σε κάμποσα μέρη και πολλά γέλια («The Stand-Up Symphony»: 27, 28 & 29.1.2021)! Απευθύνονται σε οργανωμένες σχολικές ομάδες Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ θα υπάρξει και βραδινή συναυλία ανοιχτή σε όλο το κοινό. Πρόκειται για μια ιδέα του γνωστού stand-up κωμικού Δημήτρη Δημόπουλου, ο οποίος έχει αναλάβει την παρουσίαση, και της καταξιωμένης μαέστρου Ζωής Τσόκανου που θα διευθύνει στις συναυλίες την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Και, όπως κάθε χρόνο, συνεχίζεται και το 2021 το Εργαστήριο σύνθεσης νέων ελλήνων συνθετών. Στη φετινή διοργάνωση (15.4.2021) πέντε νέοι δημιουργοί, οι

Γιώργος Βάβουλας, Χάρης Γκατζόφλας, Αποστόλης Κοντογιάννης, Ανδρέας Παπακώστας-Σμύρης και Μενέλαος Πειστικός γράφουν για πολίτικη λύρα και ενόργανο σύνολο. Τα σολιστικά μέρη ερμηνεύει ο διεθνώς αναγνωρισμένος δεξιοτέχνης Σωκράτης Σινόπουλος. Το Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής διευθύνει ο Ιάκωβος Κονιτόπουλος.

Έκθεση

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΜΟΥ

Η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι

της Μουσικής τιμά τα 95 χρόνια δραστήριας και δημιουργικής ζωής του Μίκη Θεοδωράκη διοργανώνοντας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και υπό την αιγίδα και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μια έκθεση που φωτίζει τις ετερόκλητες πλευρές της μουσικής και πολιτικής παρακαταθήκης του μεγάλου συνθέτη. Από το 1997 η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» που διαθέτει και αξιοποιεί το πλήρες αρχείο του Θεοδωράκη, το οποίο ο ίδιος της έχει εμπιστευτεί, παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό πρωτότυπα ντοκουμέντα του αρχείου του, πλαισιωμένα από σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό και ψηφιακές εφαρμογές, καταδεικνύοντας έτσι τον όγκο και την ποικιλομορφία της προσωπικότητας και του έργου του. Η επετειακή έκθεση «Μίκης Θεοδωράκης: ο γαλαξίας μου» φιλοξενείται στο Μέγαρο από τις 6.11.2020 έως τις 31.1.2021 (είσοδος ελεύθερη). Σχεδιασμός-επιμέλεια έκθεσης: Ερατώ Κουτσουδάκη, αρχιτέκτων-μουσειολόγος. Επιστημονική επιμέλεια: Στεφανία Μεράκου, διευθύντρια της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, Βάλια Βράκα, υπεύθυνη Αρχείου Ελληνικής Μουσικής της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του ΣΦΜ και Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, διευθυντής ΣΦΜ.

Και, όπως κάθε καλοκαίρι, ο Κήπος…

… θα είναι και πάλι ανοιχτός, του χρόνου, για να μας υποδεχτεί και να γεμίσει τις βραδιές μας με τέχνη, μουσική και χαμόγελο! (Χορηγός: Allianz).