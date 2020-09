Νέα πρόκληση της Άγκυρας στην Κυπριακή ΑΟΖ με το Yavuz

Παρά τις συστάσεις της Διεθνούς Κοινότητας στην Άγκυρα να σταματήσει τις προκλητικές και μονομερείς ενέργειες, οι Τούρκοι με νέα Navtex που εξέδωσαν το απόγευμα επεκτείνουν έως τον Οκτώβριο τις γεωτρήσεις από το Yavuz στην Κυπριακή ΑΟΖ και συγκεκριμένα στα νοτιοδυτικά του νησιού.

Η Navtex έχει ισχύ μέχρι τις 12 Οκτωβρίου.

Oι Τούρκοι είχαν εκδώσει την προηγούμενη Navtex στις 15 Αυγούστου, αναγγέλλοντας ότι το Yavuz θα κάνει γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ από τις 18 Αυγούστου έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Η Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας:

TURNHOS N/W : 1156/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY EXTENDED UNTIL 122059Z OCT 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E

34 06.13 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z OCT 20.