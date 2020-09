Τσαβούσογλου : Η ΕΕ δεν έχει δικαιοδοσία για το θέμα με τα θαλάσσια σύνορα

Νέες αιχμές κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τονίζοντας ότι η χώρα έδειξε πως δεν είναι έτοιμη για διάλογο με την Τουρκία.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ ο τούρκος ΥΠΕΞ κατηγόρησε την Ελλάδα πως έδειξε ότι δεν είναι έτοιμη για διάλογο με την Τουρκία.

Ο Τούρκος υπουργός, μιλώντας σήμερα, Πέμπτη, στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστήριξε ότι η «Γερμανία μας ζήτησε να δώσουμε μια ευκαιρία στη διπλωματία» αλλά «αυτοί έδειξαν ότι δεν ήταν έτοιμοι για διάλογο».

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών «η Ελλάδα έχασε την αξιοπιστία της».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι αυτή που παρενοχλεί τα τουρκικά πλοία.

Τέλος κατηγόρησε την Ελλάδα και την Κύπρο για «μαξιμαλιστικούς στόχους».

#Canlı 📡

Sayın Bakanımızın #AvrupaParlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’ne Hitabı 🇹🇷🇪🇺

(videokonferans)#Live 📡

Address of Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu to the #EuropeanParliament Foreign Relations Committee 🇹🇷🇪🇺

(video conference)https://t.co/q5DcqsbjCH

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 10, 2020