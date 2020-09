Θρίλερ στην Ανατολική Μεσόγειο – Τι ισχύει με τις τουρκο-ρωσικές NAVTEX

Περιπλέκεται επικίνδυνα το παιχνίδι ισορροπιών και δυνάμεων που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο.

Λίγες ώρες μετά την απόφαση των ΗΠΑ για μερική άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο, η Ρωσία κάνει αισθητή την εμφάνισή της ανακοινώνοντας τη διεξαγωγή δύο ασκήσεων του Πολεμικού Ναυτικού δυτικά της Κύπρου και σε χώρο ευθύνης της Τουρκίας και ανατολικά ανοικτά της Αμμοχώστου.

Η Τουρκία εξέδωσε δύο NAVTEX για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ειδοποιώντας για ασκήσεις του ρωσικού στόλου με πραγματικά πυρά, με την Κυπριακή Δημοκρατία να εκδίδει Anti-NAVTEX και να υποστηρίζει πως ο μόνος εξουσιοδοτημένος σταθμός στην περιοχή αρμοδιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη Λάρνακα.

Η πρώτη NAVTEX αφορά τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καστελορίζου – Κύπρου στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ωστόσο μέσα στη ζώνης ευθύνης της Τουρκίας η οποία θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 22 του ίδιου μήνα.

Η δεύτερη ωστόσο αφορά άσκηση που θα πραγματοποιηθεί στα ανοικτά της Αμμοχώστου και εντός της Κυπριακής ΑΟΖ. Θα ξεκινήσει στις 17 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 25 του ίδιου μήνα.

Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο της Κύπρου», πάγια τακτική της Ρωσίας, όταν σχεδιάζει να διεξάγει ναυτικές ασκήσεις στη Μεσόγειο, είναι να αποτείνεται για έκδοση οδηγιών προς ναυτιλλομένους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας στη Μεσόγειο που εδρεύει στην Ισπανία, παρά τις κατά καιρούς προτροπές της Λευκωσίας να αποτείνεται στις κυπριακές Αρχές και ειδικότερα στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή στο Κύπρος Ράδιο.

Η Ρωσία, ωστόσο, όταν σχεδιάζει αεροπορικές και αεροναυτικές ασκήσεις αποτείνεται για έκδοση NOTAM στις κυπριακές Αρχές.

Η Λευκωσία όταν αντιλήφθηκε την έκδοση από τη Ρωσία των NAVTEX, μετά από ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο στην Ισπανία, εξέδωσε οδηγία προς ναυτιλλομένους για την περιοχή ανοικτά της Αμμοχώστου, ενημερώνοντας τα πλοία που κινούνται και θα κινηθούν στην περιοχή ότι είναι χώρος ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη δικαιοδοσία την έχει η Κύπρος.

Η Τουρκία μόλις αντιλήφθηκε την κυπριακή NAVTEX, εξέδωσε με τη σειρά της δικές της για να δείξει κι εκείνη ότι έχει την ευθύνη στην περιοχή.

Αμέσως η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε anti-NAVTEX για την περιοχή ανατολικά της Κύπρου που δέσμευσε η Ρωσία για ασκήσεις του Πολεμικού Ναυτικού της.

Ο τούρκος δημοσιογράφος Ragıp Soylu, σε ανάρτησή του στο Twitter, δημοσίευσε τις περιοχές του χάρτη στις οποίες αναφέρονται οι τουρκικές NAVTEX.

Interesting:

Turkey issues two NAVTEX in Eastern Mediterranean for Russian firing exercises pic.twitter.com/uK1ZzWOyTy

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 2, 2020