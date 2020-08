Ο άγνωστος πόλεμος των υποβρυχίων

Ήταν, στην κρίση του Oruc Reis, στον αέρα η μάχη των αναχαιτίσεων και των εικονικών αερομαχιών, αλλά στη θάλασσα και στα 150-200 μέτρα κάτω απ΄αυτήν ήταν η άγνωστη μάχη των υποβρυχίων. Με την χώρα μας να διαθέτει και υποβρυχίως την υπεροπλία, αφού τα τέσσερα από τα 11 υποβρύχια που διαθέτει Type 214 είναι αόρατα με συστήματα Στελθ και με ισχυρή δύναμη πυρός. Σ΄αυτά να προστεθούν και τα δύο εκσυγχρονισμένα «Ωκεανός» και «Πιπίνος» που όλα μαζί αποτέλεσαν το τελευταίο 20ήμερο τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο του τουρκικού ναυτικού.

Σήμερα θα σας περιγράψω τη δράση των ελληνικών υποβρυχίων Type 214, τύπου Παπανικολής, σε πολλές λεύγες κάτω από τη θάλασσα με τη συνδρομή των ανθυποβρυχιακών ελικοπτέρων Σικόρσκι αλλά και των παλαιότερων ελικοπτέρων ναυτικής συνεργασίας που διαθέτει το Πολεμικό Ναυτικό στον εντοπισμό και στο «ξετρύπωμα» των τουρκικών υποβρυχίων.

***

Ολο αυτό το διάστημα οι Τούρκοι είχαν «απλώσει» και τα 12 υποβρύχια που διαθέτουν (παλαιότερης όμως τεχνολογίας από τα ελληνικά) σχεδόν σ΄όλη την έκταση της παράνομης NAVTEX και μερικά μάλιστα βορείως της Εύβοιας, νομίζοντας πως έτσι θα αιφνιδιάσουν εάν απαιτηθεί τις ελληνικές ναυτικές δυνάμεις.

***

Ολα τα τουρκικά υποβρύχια εντοπίστηκαν αμέσως από τα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα, από τα υποβρύχια τύπου Παπανικολής, και από τις πυραυλακάτους. Ορισμένα όπως αυτό που «τρύπωσε» ανάμεσα στην Ανδρο και στον Καφηρέα, ο κυβερνήτης του έπαθε τέτοια λαχτάρα όταν όλη τη νύχτα για να τον ξετρυπώσουν τον «βομβάρδιζαν» με σόναρ τα ελληνικά ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα ώστε ετράπη σε φυγή. Ενας άλλος κυβερνήτης τουρκικού υποβρυχίου έκανε «κινήσεις πανικού» νομίζοντας ότι μετά τον «βομβαρδισμό» του από τους ήχους σόναρ ίσως να ακολουθούσε καμιά… τορπίλη: «Αν ήμουν στη θέση τους δεν θα ήμουν καθόλου υπερήφανος για τη ναυτοσύνη τους», μου έλεγε ανώτατος επιτελής του ΓΕΕΘΑ.

***

Με NAVTEX και ασκήσεις κλιμακώνεται η κρίση

Με NAVTEX η μία ακριβώς δίπλα στην άλλη και με ασκήσεις με πραγματικά πυρά, σε περιοχές επίσης η μία δίπλα στην άλλη κλιμακώνεται η ένταση στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, εκεί όπου οι στόλοι Ελλάδας και Τουρκίας είναι, εδώ και μέρες ο ένας απέναντι στον άλλον. NAVTEX η Ελλάδα δεσμεύοντας περιοχές για ασκήσεις, NAVTEX και η Τουρκία για «συμμαχική άσκηση». Μένει βεβαίως να δούμε ποιοι είναι οι σύμμαχοι της με τους οποίους θα κάνει ασκήσεις. Ενώ η Ελλάδα δεν είναι μόνη…

***

Τα F-16 μαζί με τα Rafale

Στις 25 έως 28 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί τετραμερής αεροναυτική άσκηση με τη συμμετοχή της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Κύπρου. Μαχητικά αεροσκάφη θα συμμετάσχουν στην άσκηση μαζί με τρία γαλλικά Rafale που ήδη έστειλε στη Μεγαλόνησο η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί. Οι Γάλλοι συμμετέχουν στην άσκηση και με τη φρεγάτα «Λαφαγιέτ». Οι Ιταλοί που είχαν αρνητική θέση στο να ληφθούν μέτρα κατά της Τουρκίας συμμετέχουν και αυτοί με μία φρεγάτα, αφού έχουν οικονομικά συμφέροντα στην ΑΟΖ Κύπρου.

***

Έτσι σε μια μεγάλη περιοχή που επεκτείνεται από το Καστελόριζο έως την Κύπρο θα πραγματοποιούνται έως το τέλος Αυγούστου αεροναυτικές ασκήσεις. Κοντά στο Καστελόριζο τα ελληνικά F-16 θα διεξάγουν κοινές ασκήσεις με τα 4 F-16 των Αραβικών Εμιράτων και ανατολικότερα θα διεξάγεται η τετραμερής άσκηση με τα γαλλικά Rafale. Η Ελλάδα δεν είναι μόνη σ΄αυτήν την κρίση.

***

Ο υπουργός Άμυνας στο Βερολίνο

Μπορεί η χώρα μας να σήκωσε το γάντι, εκδίδοντας αυτή τη φορά πρώτη NAVTEX για ασκήσεις με πραγματικά πυρά εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, εκεί όπου βρίσκονται ο ένας απέναντι του άλλου ο ελληνικός και ο τουρκικός στόλος, αλλά συνεχίζει και τις διπλωματικές προσπάθειες για εκτόνωση της κρίσης. Και σε Αθήνα και σε Βερολίνο…

***

Στην Αθήνα με την έλευση του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Χάϊκο Μαας (θα συναντηθεί με Πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών) και στο Βερολίνο με τη συνάντηση που θα έχει ο υπουργός Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος με την Γερμανίδα ομόλογό του Αννεγκρέτ Κραμπ- Καρενμπάουερ (από τις πλέον στενές συνεργάτιδες της κυρίας Μέρκελ). Εδώ όμως υπάρχει παρασκήνιο το οποίο ευθύς αμέσως σας μεταφέρω:

***

Τι θα πω στην Καρενμπάουερ

Την προηγούμενη φορά που συνομίλησε ο κ. Παναγιωτόπουλος με την κυρία Καρενμπάουερ, η Γερμανίδα φάνηκε διατεθειμένη να διαδραματίσει ανεπισήμως διαμεσολαβητικό ρόλο και ρώτησε τον υπουργό εάν πιστεύει ότι οι Τούρκοι θα φύγουν από την περιοχή στις 23 Αυγούστου όταν τελείωνε δηλαδή η πρώτη NAVTEX που εξέδωσαν. Η συνομιλία έγινε χρονικά στην αρχή της κρίσης και ο κ. Παναγιωτόπουλος της είπε ορθά κοφτά, ότι «εμείς θέλουμε να απομακρυνθούν από την περιοχή… as soon as possible, δηλαδή όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι βρίσκονται παρανόμως εκεί και ότι εξέδωσαν παράνομη NAVTEX. Την Τρίτη που θα τη συναντήσει τι άραγε θα της πει;, Και μάλιστα την ώρα που οι Τούρκοι με νέα NAVTEX παραμένουν έως τις 27 Αυγούστου στην περιοχή; Ο,τι η μεσολαβητική της προσπάθεια απέτυχε; Ή ότι οι τούρκοι δεν λαμβάνουν υπόψη κανέναν;

***

Την Τρίτη όμως ο κ. Παναγιωτόπουλος στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Άμυνας της ΕΕ θα έχει άλλη μία σημαντική συνάντηση, με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος βεβαίως λέει ότι το ΝΑΤΟ διατηρεί ίσες αποστάσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά όχι και τόσο ίσες έναντι της χώρας μας. Θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει ο κ. Παναγιωτόπουλος στον κ. Στόλτενμπεργκ (και δημοσίως και κατ΄ιδίαν).

***

Επιστρέφει ο Τσιόδρας αλλά όχι αμέσως

Επιστρέφει στην ενημέρωση των 6 το απόγευμα για τον κορωνοϊό ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας αλλά όχι αμέσως. Μαθαίνω ότι ο κύριος καθηγητής βρίσκεται για ολιγοήμερες διακοπές (έχει ανάγκη ο άνθρωπος για ξεκούραση με την ένταση όλων αυτών των μηνών) και θα βρίσκεται στην Αθήνα την Παρασκευή. Οπως ανακοινώθηκε όταν ο κ Τσιόδρας απουσιάζει θα τον αντικαθιστά ο Γκίκας Μαγιορκίνης επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Λοιμωξιωλόγων. Ετσι την προσεχή ενημέρωση των 6 μ.μ. (θα γίνεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή) θα την κάνουν οι Νίκος Χαρδαλιάς και Γκίκας Μαγιορκίνης στην αίθουσα Τύπου του υπουργείο Υγείας μαζί με τον υφυπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη.

***

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το τεστ κορωνοϊού

Πρώτα απ΄όλα θέλω να σας πω ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επιστρέφοντας από τις διακοπές της (Νάξο και Λέσβο) έκανε το τεστ, όπως προβλέπεται για αυτούς που επιστρέφουν από διακοπές. Βγήκε αρνητικό. Αρνητικά βγήκαν και τα τεστ των συνεργατών της που βρέθηκαν μαζί της στη Λέσβο.

***

Η πτήση από τα Χανιά

Εν συνεχεία σας ενημερώνω ότι τεστ για Covid-19 έκανε και η Ντόρα Μπακογιάννη που επέστρεψε και αυτή από τις διακοπές της στην Χανιά, το απόγευμα της Κυριακής με πτήση της Aegean. Ταξίδευσε μαζί με το πρωθυπουργικό ζεύγος. Ολοι τους στην οικονομική θέση και με μάσκες. Η Ντόρα κάθισε στη θέση 10D και ο Πρωθυπουργός στη 12F. Μάλιστα ο πρωθυπουργός παρατήρησε ότι η Ντόρα είχε καλή θέση με την κυρία Μπακογιάννη να λέει ότι η θέση της βρίσκεται στην έξοδο κινδύνου που έχει μεγαλύτερο χώρο ώστε να μπορεί να απλώνει τα πόδια της. Αλλωστε είναι κάτι που το γνωρίζουν οι «πεπειραμένοι ταξιδιώτες», όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Να σημειώσω εδώ ότι σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τον κορωνοϊό, σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων μπήκε και η περιφέρεια των Χανίων.

***

Πολλοί επιβάτες μόλις είδαν τον πρωθυπουργό έσπευσαν πριν αναχωρήσει το αεροσκάφος να τον χαιρετήσουν (με… αγκωνιές) και να βγάλουν μαζί του φωτογραφίες. Ο πιλότος τον καλωσόρισε από το μεγάφωνο, όπως συνήθως κάνουν όλοι οι πιλότοι όταν πετούν με αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, ενώ οι αεροσυνοδοί του πρόσφεραν ένα κρητικό παξιμάδι- μπισκότο και ένα μπουκαλάκι εμφιαλωμένο νερό, αυτό που προσφέρουν δηλαδή σε όλους τους επιβάτες της οικονομικής θέσης.

***

Κάτω από την Ακρόπολη

Κάτω από την Ακρόπολη, στον «Διόνυσο» με αυστηρά τα μέτρα υγιεινής προστασίας γευμάτισαν οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και της Βουλγαρίας Μπόϊκο Μπορίσοφ, μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον σταθμό φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης. Το γεύμα περιελάμβανε σφυρίδα στην σχάρα με πράσινη σαλάτα. Αλλά, τι σημασία έχει το γεύμα, όταν απολαμβάνεις τη θέα κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης;

***

Πρόεδρε κόψε το… μούσι

Κοινή ήταν η κριτική, όλων των συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ (περιλαμβανομένων και των λεγόμενων «προεδρικών», όπως πχ. της Ολγας Γεροβασίλη) για το «μούσι διακοπών» που άφησε ο Αλέξης Τσίπρας. Εμφανίστηκε έτσι αξύριστος σε κρίσιμη κομματική συνεδρίαση: «Πρόεδρε δεν σου πάει καθόλου ξύρισέ το», του έλεγαν. Και όντως έτσι όπως μαύρισε (πάντοτε του άρεσε το μαύρισμα του Προέδρου), το μούσι δεν του πήγαινε καθόλου. Υποσχέθηκε πως θα το ξυρίσει και μάλιστα άμεσα. Τώρα όσον αφορά τα διαδικαστικά οι Συριζαίοι αποφάσισαν να υπερψηφίσουν τη συμφωνία για την ΑΟΖ με την Ιταλία και να δηλώσουν «παρών» στη ψηφοφορία για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο.