Χάνεται η μάχη της ιχνηλάτησης κρουσμάτων – 2 στα 3 είναι πλέον ορφανά

Χάνεται σταδιακά η μάχη ιχνηλάτησης των φορέων covid-19 αφού φαίνεται να πληθαίνει εντυπωσιακά ο αριθμός των ορφανών κρουσμάτων που έφτασαν την Πέμπτη τον αριθμό ρεκόρ των 159 επί συνόλου 250 «εγχωρίων» νοσούντων που κατεγράφησαν χθες. Δηλαδή το ποσοστό των νέων «αχαρτογράφητων» κρουσμάτων από κορωνοϊό που δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε γνωστή επιδημιολογική εστία ή με άλλη συρροή έφτασε χθες σχεδόν το 64% (δηλαδή περίπου δύο στα τρία είναι «άγνωστης» προέλευσης) με περαιτέρω αυξητική τάση. Όταν σπάνε τα ρεκόρ με τον Covid-19 Σημειώνεται ότι το ποσοστό αυτό μέχρι προ μερικών εβδομάδων ήταν στο 45%. Κάτι που σημαίνει ότι η προσπάθεια ανίχνευσης της μετάδοσης του ιού και περιορισμού της, μπορεί να παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες μεγάλες δυσκολίες και να σημειωθεί εκτόξευση του αριθμού των κρουσμάτων όπως συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κι αυτό γιατί δεν γίνονται αντιληπτές πολλές «πηγές» και τρόποι διασποράς του ιού λόγω της καλοκαιρινής κινητικότητας των πολιτών όπου ο μέσος αριθμός των «στενών επαφών» του κάθε νοσούντα αυξάνεται περίπου στους 6-11 από 2 έως 4 που είναι κατά τις χειμερινές περιόδους ή και λιγότερες στην διάρκεια της καραντίνας. Με το δεδομένο ότι πολλοί νέοι που μολύνθηκαν από τον ιό στις καλοκαιρινές διακοπές τους αποφεύγουν ή δεν είναι σε θέση να δώσουν σαφείς πληροφορίες για τον κύκλο των επαφών τους και να δημιουργείται έτσι μια «αλυσίδα» πληροφόρησης. Είναι πάντως χαρακτηριστικό της εξάπλωσης του ιού λόγω της παντελούς έλλειψης μέτρων προστασίας σε τουριστικούς προορισμούς ότι το σύνολο των κρουσμάτων των τελευταίων ημερών που προέρχονται μόνο από Πάρο, Αντίπαρο, Μύκονο και Χαλκιδική ίσως ξεπερνούν τα 350. Με ζητούμενο ότι σύντομα θα υπάρξει μαζικότερη επιμόλυνση ατόμων ηλικίας άνω των 64 ετών που θα οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των νοσηλευόμενων στις ΜΕΘ. Την Πέμπτη το ποσοστό των ατόμων ηλικίας μέχρι 39 ετών που νόσησαν από κορωνοιό ήταν 67% και το ποσοστό των μολυνθέντων με τον φονικό ιό άνω των 64 ετών έφτασε το 9%. Το ποσοστό αυτό των ηλικιωμένων ατόμων- φορέων του Covid-19 , στα τέλη Μαρτίου 2020 έφτανε το 23% όταν ο αριθμός των διασωληνωμένων ήταν 70. Υπάρχει ορατός κίνδυνος τα επιδημιολογικά δεδομένα να επιδεινωθούν δραματικά. Κι αυτό όταν το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Γενεύης που παρακολουθεί την εξάπλωση του ιού σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δίνει προβλέψεις για περισσότερα από 300 κρούσματα από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας στην χώρα μας. Με συμπληρωματικές προβλέψεις ότι γύρω στις 28-29 Αυγούστου θα «σπάσει» το φράγμα των 10.000 κρουσμάτων στην χώρα μας , όταν μέχρι τις 19 Ιουλίου ήταν περίπου 4000.