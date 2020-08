Συμβούλιο ΥΠΕΞ : Πλήρης η στήριξη στην Ελλάδα έναντι της τουρκικής επιθετικότητας

Την υποστήριξή τους στην Ελλάδα εξέφρασαν οι 27 υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια του έκτακτου Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που συγκλήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης μετά από αίτημα της Ελλάδας για τις συνεχόμενες τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ίδιοι εξέφρασαν την ανησυχία τους από κοινού για την κατάσταση στην περιοχή, ωστόσο για το ενδεχόμενο κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας θα υπάρξει σχετική συζήτηση στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε στις 28 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Έλληνας ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας παρουσίασε πάντως και ντοκουμέντα στους ομολόγους του από το περιστατικό που συνέβη ανάμεσα στην ελληνική φρεγάτα “Λήμνος” και την τουρκική «Kemal Reis» στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας που κινείται το Oruc Reis, επεισόδιο το οποίο σχολίασε χθες και ο Τούρκος Πρόεδρος.

Στην αρχική γραμμή που έχει κρατήσει από την αρχή για αποκλιμάκωση της έντασης και απευθείας διάλογο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας επιμένει το Βερολίνο.

Με ανάρτησή του στο twitter μετά το Συμβούλιο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μαας ανέφερε ότι οι συζητήσεις για την αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να γίνει απευθείας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

«We will also talk about the tensions in the Eastern Mediterranean between 🇬🇷,🇨🇾&🇹🇷. The provocations must end. What we need is a political solution by means of a direct dialogue between the parties involved.» @HeikoMaas 2/2 pic.twitter.com/yWfmaPUxEn

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) August 14, 2020