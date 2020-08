Ελληνοτουρκικά: Ο Ερντογάν επικοινωνεί με Μέρκελ – Η Αθήνα διαβουλεύεται με ΕΕ και ΗΠΑ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι τουρκικές προσπάθειες -και σε διπλωματικό επίπεδο- με στόχο να επιτευχθούν επικίνδυνες διευθετήσεις σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, την ώρα που το Oruc Reis να πλέει για τρίτη μέρα στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία μέσα στα επόμενα 24ωρα με την γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Sabah. Θα συζητήσουν τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ ο Ερντογάν θα ενημερώσει τη γερμανίδα καγκελάριο για τις κινήσεις της Ελλάδας, που σύμφωνα με το δημοσίευμα ευθύνεται για τη νέα κρίση.

Η Sabah αποκαλύπτει πως ο Ερντογάν προτίθεται να προτείνει στην Μέρκελ τη σύγκληση μιας διάσκεψης χωρών της ανατολικής Μεσογείου, προκειμένου να καταλήξουν από κοινού σε μια «φόρμουλα για τη δίκαιη κατανομή των ενεργειακών πόρων» στην περιοχή.

Όπως εκτιμάται ο τούρκος πρόεδρος θέλει να προλάβει την οργάνωση στο Παρίσι συνόδου κορυφής των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου (Med 7) στο τέλος του Αυγούστου ή στις αρχές του Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να εξεταστούν θέματα ασφαλείας στην Μεσόγειο , αλλά και η τουρκική παραβατικότητα.

Προσβλέπει παράλληλα στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής του θέσης ενόψει ενδεχόμενης συνολικής διαπραγμάτευσης για την υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου.

Κάτι που επιβεβαιώνεται και από το μπαράζ δηλώσεων τις τελευταίες ώρες κορυφαίων τούρκων αξιωματούχων που κάνουν λόγο για έρευνες που θα πραγματοποιήσει η Τουρκία όλο τον Αύγουστο και δεν θα περιοριστούν στην περιοχή που έχει εκδοθεί η παράνομη NAVTEX αλλά θα «πατούν» σε αυτή της συμφωνίας Ελλάδας – Αιγύπτου.

Η Τουρκία θεωρεί ότι η τουρκική υφαλοκρηπίδα φτάνει στα όρια Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου και Κρήτης -ακριβώς δηλαδή έξω από τα χωρικά ύδατα 6 μιλίων των ελληνικών νησιών- αψηφώντας το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας ότι τα νησιά διαθέτουν υφαλοκρηπίδα.

Σε αυτό το κλίμα, η Αγκυρα, με τα περί διαλόγου που προβάλλει, αυτό που επιδιώκει είναι να «σύρει» την Ελλάδα, σε μια διαπραγμάτευση εφ όλης της ύλης και σε βάρος των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Η ελληνική κυβέρνηση από την πλευρά της, επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι δεν μπορεί να γίνει διάλογος με την Τουρκία αν δεν σταματήσουν οι προκλήσεις.

Με στόχο τη διεθνοποίηση του ζητήματος, στην Αθήνα επικρατεί διπλωματικός «πυρετός» από το πρωί της Δευτέρας, όταν και δημοσιεύτηκε η παράνομη τουρκική NAVTEX για σεισμικές έρευνες του Oruc Reis κοντά στο Καστελόριζο.

Την Παρασκευή το μεσημέρι, θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. Επί τάπητος αναμένεται να τεθεί η αξίωση Αθηνών και Λευκωσίας για επιβολή αυστηρών κυρώσεων στην Τουρκία. Το συμβούλιο θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ, αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter: «Θα συγκαλέσω Έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων την Παρασκευή το απόγευμα. Θα συζητήσουμε επείγοντα θέματα, για την αντιμετώπιση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία καθώς και τις εξελίξεις στο Λίβανο».

