Ινδία: Τουλάχιστον 14 νεκροί και 15 σοβαρά τραυματίες από τη συντριβή αεροσκάφους

Rescue workers look for survivors after a passenger plane crashed when it overshot the runway at the Calicut International Airport in Karipur, in the southern state of Kerala, India, August 7, 2020. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν αεροσκάφος της εταιρείας Air India Express ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο της πόλης Καλικούτ, στην Κεράλα, εν μέσω καταρρακτώδους βροχής και κόπηκε στα δύο, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 14 νεκροί, Άλλοι 15 επιβάτες έχουν τραυματιστεί σοβάρα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας, ο Αμπντούλ Καρίμ. «Μας ανέφεραν ότι όλοι όσοι επέζησαν του δυστυχήματος τραυματίστηκαν», επισήμανε ένας άλλος αξιωματικός της αστυνομίας, ο Σουτζίτ Ντας, κάνοντας λόγο για «τουλάχιστον 89 ανθρώπους» που νοσηλεύονται στην Καλικούτ, στην πολιτεία Κεράλα, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.