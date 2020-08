Βηρυτός: Ζητούσαν από τον Μακρόν να διώξει την κυβέρνηση

Ο Λίβανος θρηνεί τα θύματα της ισχυρότερης έκρηξης που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα, η οποία είχε ήδη γονατίσει λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες από την έκρηξη που ισοπέδωσε το λιμάνι της Βηρυτού και κατέστρεψε την πόλη. Την ίδια στιγμή, αναζητούνται ευθύνες για την εγκληματική αμέλεια και αδράνεια ετών για τη διαχείριση των 2.750 τόνων νιτρικού αμμωνίου στο λιμάνι.

Η οργή των πολιτών ήταν έκδηλη κατά τη διάρκεια της περιοδείας του γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, σε μια κατεστραμμένη συνοικία της Βηρυτού.

Λιβανέζοι που είχαν συγκεντρωθεί προπηλάκισαν τον αρχηγό του κράτους Μισέλ Αούν, ζητώντας τη βοήθεια της Γαλλίας για την εκδίωξη των κυβερνώντων από την εξουσία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται επί τόπου.

«Βοηθήστε μας! Επανάσταση!» φώναζε το οργισμένο πλήθος αποδοκιμάζοντας τον πρόεδρο Αούν και επαναλαμβάνοντας «ο λαός θέλει την πτώση του καθεστώτος», ενώ ο Μακρόν πραγματοποιούσε περιοδεία στη χριστιανική συνοικία Γκεμαϊζέ, που καταστράφηκε από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο γάλλος πρόεδρος είπε στο οργισμένο πλήθος στο κέντρο της Βηρυτού πως η γαλλική βοήθεια δεν θα πάει σε «διεφθαρμένα χέρια» και ότι θα επιδιώξει μια νέα συμφωνία με τις πολιτικές αρχές.

«Σας εγγυώμαι αυτό, η βοήθεια δεν θα πάει σε διεφθαρμένα χέρια» είπε ο Μακρόν στους διαδηλωτές στο κέντρο της Βηρυτού.

«Θα μιλήσω με όλες τις πολιτικές δυνάμεις και θα τους ζητήσω μια νέα συμφωνία. Βρίσκομαι εδώ σήμερα για να τους προτείνω μια νέα πολιτική συμφωνία» είπε.

