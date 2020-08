«Ο κλαμένος κέδρος» του Λιβάνου του σκιτσογράφου Κάρλος Λατούφ

Συγκλονίζουν τα σκίτσα που κάνουν τον γύρο του κόσμου για την τραγωδία στο Λίβανο.

Η έκρηξη στην Βηρυτό έχει συγκλονίσει όλο τον πλανήτη, ενώ εξαιτίας αυτού έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης από όλη την Ευρώπη.

Κι ενώ τα ερωτηματικά για την τραγωδία με τους δεκάδες νεκρούς παραμένουν πολλά σε σχέση με την αμέλεια των κυβερνητικών αρχών, πολλοί σκιτσογράφοι αποτυπώνουν τις δύσκολες ώρες που περνάει το Λίβανο στο χαρτί με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο.

Solidarity with people of Beirut.

Solidarity with people of Lebanon.#PrayForLebanon #prayforbeirut pic.twitter.com/SzuJZTg4YB

— Carlos Latuff (@LatuffCartoons) August 5, 2020