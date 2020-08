Βηρυτός : «Στον δρόμο όλοι αιμορραγούσαν – άγνωστοι με φρόντισαν»

Η προχθεσινή αποτρόπαια έκρηξη χιλιάδων τόνων εκρηκτικών υλών στο λιμάνι της Βηρυτού, με τους τουλάχιστον 135 νεκρούς, τους χιλιάδες τραυματίες και τα εκατοντάδες χιλιάδες κατεστραμμένα σπίτια, ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία για τους κατοίκους της πόλης.

Έκτοτε, μαρτυρίες και οπτικοακουστικό υλικό από τις σκηνές αποκάλυψης έρχονται διαρκώς στην επιφάνεια, συγκλονίζοντας ολόκληρο τον πλανήτη.

Η Βίβιαν Γι, μια ρεπόρτερ των New York Times που ζει στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, περιγράφει λεπτό προς λεπτό τις συνταρακτικές στιγμές που άλλαξαν για πάντα τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά και τις συγκινητικές χειρονομίες των κατοίκων του Λιβάνου που, όπως λέει, είχαν την «σπαραξικάρδια ψυχραιμία» των ανθρώπων που έχουν εκπαιδευτεί στις συμφορές.

“Mom Please I don’t want to Die”

«Ετοιμαζόμουν να δω ένα βίντεο που μου είχε στείλει ένας φίλος την Τρίτη το απόγευμα – «φαίνεται πως έχει πάρει φωτιά το λιμάνι» μου έλεγε. Τότε ολόκληρο το κτίριο άρχισε να τρέμει, σαν τρομαγμένο, από την πιο δυνατή έκρηξη που έχω ακούσει στη ζωή μου. Αμήχανα, αφελώς, έτρεξα στο παράθυρο. Μετά επέστρεψα πάλι στο γραφείο μου, για να διαβάσω ειδήσεις.

Τότε ήρθε μια δεύτερη, πολύ μεγαλύτερη έκρηξη. Ο ίδιος ο ήχος έμοιαζε να κομματιάζεται. Θραύσματα γυαλιού πετούσαν παντού. Κινούμουν χωρίς να σκέφτομαι. Έσκυψα κάτω από το γραφείο μου.

Before and after of the explosion site in Beirut #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/O19hHunYpl

Όταν ο κόσμος σταμάτησε να ανοίγει στα δύο, αρχικά δεν μπορούσα να δω από το αίμα που έτρεχε στο πρόσωπό μου. Το έδιωξα ανοιγοκλείνοντας τα μάτια μου, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσω την εικόνα της καταστροφής στο διαμέρισμά μου. Η κίτρινη εξώπορτά μου είχε πέσει πάνω στο τραπέζι της τραπεζαρίας. Δεν μπορούσα να βρω το διαβατήριό μου – ούτε καν γερά παπούτσια.

Αργότερα, κάποια θα μου έλεγε ότι οι Λιβανέζοι της δικής της γενιάς, που μεγάλωσαν στη διάρκεια του 15ετους εμφυλίου πολέμου, έτρεξαν ενστικτωδώς προς τους διαδρόμους τους με το που άκουσαν την πρώτη έκρηξη, για να γλιτώσουν από τα τζάμια που γνώριζαν ότι θα σπάσουν.

Εγώ δεν ήμουν τόσο καλά εκπαιδευμένη. Όμως οι Λιβανέζοι που θα με βοηθούσαν τις ώρες που ακολούθησαν, είχαν τη σπαραξικάρδια ψυχραιμία που προκύπτει από τις εμπειρίες αμέτρητων προγενέστερων καταστροφών. Σχεδόν όλοι τους ήταν άγνωστοι. Όμως, με αντιμετώπισαν σαν φίλη.

Video of elderly Lebanese woman at her home playing the piano while surrounded by broken glass and rubble, captures the spirit or #Beirut.

This city doesn’t give up and keeps rising from the ashes: pic.twitter.com/FUp1fuTGQK

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 5, 2020